Albon, Williams'ı neden F1'e dönüşünde ilk tercih olarak gördüğünü açıkladı

Albon, George Russell'ın Mercedes'e geçişinin kesinleşmesinin ardından Williams'ın ana adaylarından biri haline geldi ve sonunda gelecek yıl Nicholas Latifi'nin takım arkadaşı olarak Williams'a katılacağı duyuruldu.

Taylandlı sürücünün adı, Williams koltuğunu almadan önce Alfa Romeo ile de anılıyordu ancak İngiliz ekibin son dönemde kaydettiği olumlu ilerleme, Albon'u daha iyi bir seçenek haline getirmişe benziyor.

Williams, 2019'da Formula 1'deki en kötü yılını geçirdi ve 2020'de yine en yavaş takım olsa bile, en azından bir adım ileri gitmeyi başardı. 2021'de ise Williams, üç yarıştan puanla ayrıldı ve şu anda şampiyonada Alfa Romeo'nun önünde sekizinci sırada yer alıyor.

Albon, "Öncelikle, her ikisinin de harika takımlar olduğunu söylemem gerekiyor. Williams'a baktığımda, ilk olarak onların yükselişte olduğunu söyleyebilirim."

“Yatırım aldıkları belli oluyor, ancak aynı zamanda takımı ziyaret etme şansı bulduğumda herkesin oldukça pozitif ve iyimser gözüktüğünü gördüm. Benimle konuşmaya ve bir şeyler yapmaya gerçekten hevesliydiler.”

"Gride geri dönmek için harika bir seçim gibi görünüyordu." dedi.

Alex Albon, AF Corse Photo by: Alexander Trienitz

Albon son birkaç haftaya kadar Williams'ın sürücü adayları arasında görünmüyordu. Fakat Red Bull'un yedek pilotu için süreç bir anda hızlanırken, Taylandlı sürücüye göre basın, Formula 1'e geri dönüşünün arkasındaki ana güçtü

"Dürüst olmak gerekirse siz çocukların (basın) büyük bir payı olduğunu düşünüyorum. Benim tarafımda işler hâlâ konuşulmaya devam ediyordu fakat başka isimlerden de bahsediliyordu."

"Aynı zamanda hâlâ seçenekler olduğundan emin olmaya çalışıyordum. Sonrasında George Mercedes'e ve Valtteri de Alfa Romeo ile anlaşınca her şey hızla hızlandı."

"Açıkçası Jost [Capito] ve Williams ile daha önce yapılan görüşmeler vardı ama her şey daha yeni oldu. Christian [Horner] ve Dr Marko da bana çok yardım etti."

Red Bull patronu Christian Horner, Mercedes patronu Toto Wolff'un görüşme sürecini engellemeye çalıştığını ve Albon'un Williams'a katılmasını istemediğini iddia etmişti.

Ancak Albon anlaşmanın zorlaşmadığını söylüyor.

"Pek de olmadı. Bu konuda çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Sonunda bazı şeyler yaşanması kaçınılmaz ama her şeyin yolunda gitmiş olması harika."