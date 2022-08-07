Russell, F1 pilotları arasındaki dostluklardan memnun

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George Russell 2019 yılında F1’e Lando Norris ve Alex Albon ile birlikte girerken, griddeki isimlerle genellikle iyi ilişkileri vardı.

Russell aralarındaki ilişkinin iyi olduğunu söyledi ama arkadaşlıklarının yarışlarını etkilemediğini belirtti.

Russell, Beyond The Grid podcast'ine "Kesinlikle pilotlar arasında ‘iyi enerji’ var."

"Sanırım hepimizin en iyi arkadaş olduğumuza dair bir sürü haber var. Açıkçası, biz kesinlikle arkadaşız ve birbirimizi ne zaman görsek hep konuşuruz.

"Fakat kask takıldığında, zorlu rakipleriz."

"Şu an için birbirimizle dost olmamamız için hiçbir neden yok."

"Pistte rakibiz. Fakat daha büyük rekabetlere neden olan şeyler, genel olarak pist üstünde yaşananlarla ilgili oluyor."

"Her ne sebeple olursa olsun, hiçbirimiz yıllar boyunca herhangi bir anlaşmazlık veya pist üstü olayı yaşamadık."

"Sadece Charles ve Max’in birkaç kez karting yaparken sorunlar yaşadığını biliyorum."

"Formula 1'de sadece 20 kişiyiz."

"Bence hepimiz birbirimize karşılıklı saygı duyuyoruz, çünkü pilotların neler yaşadığını sadece biz anlıyoruz."

"Bunca yıldır bir şekilde birlikte olduğumuz için, sanki okul arkadaşları gibiyiz."

"Ben, arkadaşlığın onlarla yarışırken etkileyeceğini söyleyemem, ancak tüm bu sürücülerin kesinlikle kendi yöntemleri olduğunu biliyorum ve yarış hafta sonlarına olan yaklaşımları, kariyerleri boyunca oldukça tutarlıydı." dedi.

Çeviri: Asya Kalpar