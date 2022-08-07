Liberty Media ve F1, Las Vegas padoğunu bir cazibe merkezine dönüştürmek istiyor

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Las Vegas'ta düzenlenecek mücadelenin bir parçası olarak Formula 1, padok ve pit alanı inşa etmek amacıyla şehir merkezinde 240 milyon dolarlık bir arazi satın aldı.

RaceFans'ın haberine göre kısa zaman önce yatırımcılarla konuşan Liberty Media CEO'su Greg Maffei, padok alanında yıl boyunca etkinlikler düzenlenmesini amaçladıklarını söylüyor.

Maffei, "Amacımız sadece yarışta kullanabileceğimiz değil, aynı zamanda yarış yokken bile çeşitli etkinlikler düzenleme imkanı elde edebileceğimiz bir tesise sahip olmaktı" dedi.

F1 yönetiminin yarışın organizatörlüğünü üstlenme kararı olağandışı, çünkü bu genellikle üçüncü taraflara bırakılıyor.

Ancak Vegas yarışının maliyelerini aşırı zorlamayacağını söyleyen Maffei, "Bunu sahip olduğumuz sermayeyi kullanarak gayet iyi yönetebileceğimizi düşünüyor olmalısınız. Yarış bizi hiçbir şekilde tüketmeyecek ve başka eylemler yapmamızı engellemeyecek." dedi.

Formula 1, bugüne kadar 1981 ve 1982'de olmak üzere iki kez Las Vegas'ta bulundu. Her iki yarış da sezonun son yarışlarıydı ve şampiyon bu yarışlarda belirlendi, ancak etkinlik yeterince ilgi çekmedi ve 1983'ten itibaren F1'in yerini CART (IndyCar) aldı.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, Las Vegas GP'sinin tanıtımı için daha fazla çaba göstermelerinin farkında olduğunu belirtmekte.

Domenicali, "Şehirle aramızda bağ kurmak ve burada yaşayan insanları heyecanlandırmak için çok çalışmamız önemli."

"F1'i duygu ve tutkuyla hayata geçirmek istediğimizden emin olmak için sahip olduğumuz tüm imkanlarla geri döneceğiz. Vegas City'den beklediğimiz katılım düzeyini sağlamak gerçekten önemli." dedi.

Las Vegas track map Fotoğraf: Liberty Media