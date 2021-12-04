Red Bull'un, Hamilton kararına itiraz etmesi için süre bitti

Hamilton, cumartesi günü yapılan son antrenmanın ardından çift sarı bayrağı görmezden geldiği iddiasıyla Cidde Pisti'ndeki hakemlerle görüşmeye çağrıldı.

Hakemler, sarı ışıkların yanlışlıkla bir saniyeden daha kısa bir süre boyunca tetiklendiğini iddia ettikten sonra konuyla ilgili başka bir şey yapmamaya karar verdiler.

Katar Grand Prix'sinde çift sarı bayrağı görmezden geldiği için beş sıra grid cezası alan Max Verstappen'den sadece iki hafta sonra bunun olmasıyla Red Bull, kararın tutarlılığından memnun olmadığını öne sürdü.

Takım patronu Christian Horner, sıralama turlarından hemen sonra Sky'a takımının konuyu daha ileri götürüp götürmemeyi değerlendirdiklerini söyledi.

Süre dolmadan önce, "İyice inceleyeceğiz."

"İki hafta önce gördüklerimizle biraz tutarsız geliyor, bu yüzden itiraz hakkımız var."

“Elimizdeki bilgilere bir göz atacağız, henüz detaylı incelemedik. Bu kararlar çok geç alınıyor, takım yönetimi ve takımların sıralamalara odaklanması gerekiyor. Bu yüzden bir göz atıp istenmeyen bir şey olup olmadığına bakacağız. İstediğimiz tek şey tutarlılık." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, takımın itiraz ettiğini dahi söyledi.

Marko, Servus TV'ye,"Max, Katar'da beş sıra grid cezası alıyor ve burada aniden sarı bayrak artık sarı olmuyor. Başka bir durum daha var ve bu böyle devam edemez. Bu, böyle keyfi bir şekilde yorumlanamaz."

“Bir sarı bayrak gösterildi ve ekranda da sarıydı. Takım en azından bir uyarı almalıydı. İtiraz ettik ama şimdi başka endişelerimiz var. Biz de onu takip ediyoruz.” dedi.

Ancak FIA, Red Bull'un itiraz niyetini belirtmesi için yerel saatle 21.32'ye kadar vakti olduğunu ve bu süre zarfında herhangi bir evrak sunulmadığını doğruladı. Bu da Hamilton'ın konuyla ilgili yeni bir incelemeyle karşı karşıya kalmayacağı anlamına geliyor.

Red Bull daha sonra konuyu daha fazla uzatmamaya karar verdiğini de belirtti.