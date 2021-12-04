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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Horner: "Yılın turu geliyordu"

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Red Bull takım patronu Christian Horner, Verstappen'in duvara temas edene kadarki turunun, yılın turu olabileceğini ancak tamamlayamadığı için çok yazık olduğunu söyledi.

Horner: "Yılın turu geliyordu"

Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesi sıralama turlarında pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın oldu.

Verstappen, Q3'deki son turunda hem birinci hem de ikinci sektörde en iyi dereceyi yaptı ve son sektöre çok iyi bir zamanla geldi. Fakat son virajda lastiklerini kilitledi ve ardından duvara çarptı. Böylelikle Verstappen, turu tamamlayamadı ve yarınki yarışa üçüncü sıradan başlayacak.

Red Bull takım patronu Horner, "Dürüst olmak gerekirse, yılın turu geliyor gibiydi."

"Bu yüzden çok yazık oldu. Son viraja girerken ön taraf kilitlendi ve momentumu korumaya çalıştı. Gösterge panelinden de görebileceğiniz gibi, viraja girerken 0.4 saniye öndeydi ve ne yazık ki yolu bitti."

"Çok ağır oldu ama umalım ki vites kutusu hasar görmemiş olsun. Yarın ne yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Horner, duvarla temasının ardından sürücüsü Max'ın tepkileri hakkında, "Eminim ki hayal kırıklığına uğrayacak. Bunun ne kadar iyi bir tur olduğunu biliyordu bu yüzden artık bunu geride bırakması gerekecek. Hâlâ gridde üçüncü sırada, iyi bir başlangıç yapması gerekiyor, bu yarışta hâlâ her şey olabilir."

"Radyondan fazla bir şey söylemedi. Duvara temas ettiğini söyledi ve hepsi buydu. Çok yazık oldu çünkü çok güçlü bir turdu."

"Burada avantajlı değiliz ve bu, durumu telafi ederdi. Maalesef öyle olmadı, bu yüzden araca bakacağız ve umarım vites kutusu yüzünden ceza almayız çünkü bu çok daha ağır olur." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Mick Schumacher, Haas VF-21

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Mick Schumacher, Haas VF-21

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull patronu, yarışta geçiş yapmanın çok zor olacağı için stratejinin önemini vurguladı.

"Bence burada geçiş yapmak çok zor olacak, bu yüzden strateji, güvenlik araçları, dayanıklılık vb. şeylere bağlı olacak. Göreceğiz ancak herhangi bir cadde pistinde grid pozisyonu çok önemli."

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