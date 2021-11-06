Raikkonen: "Ayar anlamında kötü değiliz"

Kimi Raikkonen, cuma günkü her iki antrenman senasında da ilk ona giremese bile, tempo olarak ilk ona yakındı.

Cuma günkü seansların ardından konuşan Raikkonen, "Gayet düzgün bir cuma günü oldu. Meksika'da her zaman olduğu gibi cuma günü yol tutuş yoktu ve pist çok kaygandı."

"Sahip olduğumuz düşük yol tutuş seviyesi de yardımcı olmuyor fakat herkes için durum aynı ve yarın işlerin biraz iyileşmesini bekliyoruz."

"Bence araç ayarı anlamında iyi bir konumdayız ve bakılması gereken çok acil bir şey yok. Yine de her zaman olduğu gibi gece boyunca araçta biraz daha fazla hız bulmamız gerekiyor."

Antonio Giovinazzi, Raikkonen'in turlarını yakalayamadığı cuma gününün ardından tur zamanlarının temsili olmadığını dile getirdi.

"Meksika'daki cuma günleri asla en kolayı değildir ve genel olarak yol tutuş sorunlarımız vardı. Fakat bunun nedeni ilk seansta pistin çok kirli olmasıydı. Maalesef sıralama simülasyonu yaptığım noktada pistte çok fazla trafik vardı ve bu yüzden derecelerim performansımızı yansıtmıyor."

"Yarış hızı o kadar da kötü değildi bu yüzden hafta sonunu geri kalanı için iyimser olabiliriz. Mücadelenin içerisindeyim ve yarın daha iyi bir gün geçirmek için gece boyunca çalışmalar yapacağız."

"Hedefimiz mümkün olduğunca çok şey yapmak, yani üçüncü bölüme kalmak. Pist sonraki seanslarda çok gelişecek ve bugüne kıyasla daha iyi tur zamanları çıkarıp, daha iyi bir sonuç alabiliriz."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images