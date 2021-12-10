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Paul Ricard, F1 2022 kurallarının etkisi netleşene kadar pistte değişiklik yapmayacak

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Paul Ricard patronları, pist değişiklikleriyle ilgili sonraki adımlara karar vermeden önce, Formula 1'in yeni 2022 araç kurallarının yarışlar üzerindeki etkisini beklemek istiyor.

Paul Ricard, F1 2022 kurallarının etkisi netleşene kadar pistte değişiklik yapmayacak

Fransa Grand Prix'sinin mevcut evi, geçiş fırsatlarını iyileştirmek amacıyla düzeninde birkaç değişiklik yapmayı düşünmüştü ancak bu planlar COVID-19 salgını sırasında askıya alındı.

Fransa GP bu sezon muhteşem bir yarışın ardından, mevcut sözleşmesinin son yılı 2022'de, sonraki adımlara karar vermek için bekleyecek.

Çünkü pisti değiştirmek için yapacağı herhangi bir yatırımdan önce, yeni bir sözleşme yapıldığından ve yeni nesil araçlar için hâlâ gerekli olduğundan emin olmak istiyorlar.

Fransa GP patronu Eric Boullier, bu yılki etkinliğin, grid yakın olduğunda pistin başarılı olabileceğini gösterdiğini ve 2022'den itibaren geçişlerin nasıl olacağını bilmeden pist değişikliklerini aceleye getirmenin bir anlamı olmayacağını söyledi.

Abu Dhabi GP'yi ziyareti sırasında Motorsport.com'a konuşan Boullier, "Pist düzeni ne olursa olsun, araçların performansları birbirine çok yakın olduğunda, güzel ve muhteşem bir yarış geçirebileceğinizi görmek güzel oldu."

“Ancak bu, gelecek için bir şeyler düşünmemizi ve geliştirmemizi engellemeyecek. Önümüzdeki yıl, yeni araç düzenlemelerinin tüm bunları nasıl değiştireceğini görmek istiyoruz."

"Açıkçası iyi bir yarış geçirdik ve şu anda Fransa GP'sinde çok fazla ivme var. Umarım bu, daha iyi ve daha büyük bir şey inşa etmemize yardımcı olur çünkü gelecekte daha fazla seyirciye ulaşmak için GP'nin kapasitesi üzerinde de çalışıyoruz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B,Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 , and the rest of the field at the start

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B,Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 , and the rest of the field at the start

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Boullier, "Yarışı nasıl geliştireceğimiz konusunda bir çalışma grubu kuruyoruz ve sadece geleceğe dair biraz daha fazla netlik istiyoruz."

"Önümüzdeki yılın araç düzenlemelerini ve nasıl çalışacaklarını görmek istiyoruz. Geçişin daha iyi olması gerekiyor ve bu da pist düzenini etkileyecek." diye ekledi.

Boullier, Fransız GP organizatörlerinin, F1 patronlarıyla sözleşmenin potansiyel olarak uzatılması konusunda görüşmelere başladıklarını ve 2022 için bilet satışlarının iyi göründüğü söyledi.

"Şu anda F1'in organizatörüyle sözleşmeyi uzatmak için görüşmeler var."

"Ancak satışlarımıza Kasım ayının başlarında başladık ve neredeyse yüzde 50'si çoktan tükendi. Dolayısıyla Fransa'da F1'e büyük bir ilgi var."

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