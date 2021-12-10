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Önceki / Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 1. antrenman seansı
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Hamilton, Suudi Arabistan GP'de Verstappen'e son virajda yaptığı baskıyı açıkladı

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Alex Kalinauckas
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Lewis Hamilton, yarış direktörü Michael Masi tarafından uyarıldıktan sonra, Cidde'de liderliği alırken rakibi Max Verstappen'e son virajda yaptığı baskının kasıtlı olmadığını söyledi.

Hamilton, Suudi Arabistan GP'de Verstappen'e son virajda yaptığı baskıyı açıkladı

Hamilton ve Verstappen, Suudi Arabistan Grand Prix'sinde galibiyet için gergin bir mücadeleye giriştiler ve Hamilton, yarışı kazanarak Abu Dhabi'deki sezon finali öncesinde Red Bull sürücüsü ile puanlarını eşitledi.

Verstappen, yarış sırasında meydana gelen olaylardan dolayı iki kez ceza aldı ancak Hamilton'ın liderliği alırken son virajda onu dışarı çıkmaya zorladığı için soruşturulmamasından rahatsızdı.

Masi, yarış sırasında Mercedes takım yöneticisi Ron Meadows'u takım telsizi aracılığıyla, Hamilton'un sportmenlik dışı davranış nedeniyle siyah beyaz bayrak görmek üzere olduğu konusunda uyardı.

Perşembe günü Verstappen, olayı yarış hakemleri tarafından kendisine nasıl farklı davranıldığının bir örneği olarak gösterdi ve şunları söyledi: "Açıkça görülüyor ki diğer sürücüler ceza almadan bunu yapabilir ve ben yapamam. Bence burada biraz sorun var.”

Hamilton, Perşembe günü Abu Dhabi'de, bunu "biraz garip" bulduğunu söyledi.

Hamilton, "Pistin tamamını kullanabiliyorum ve Max'i geçmiştim. Onu tamamen geçmiştim, yani onun yanında gidiyorken dışarı itmiş değildim."

“En iyi çıkışı aldığımdan emin olmak istedim. Ben de içeri girerken daha geniş döndüm ve sanırım Max dışarıdan gelmeye çalıştı ama orada yer yoktu."

"Aslında orada olduğunu düşünmedim çünkü onu geçtiğimi ve arkamızda olduğunu düşündüm." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes Max Verstappen, Red Bull Racing

Lewis Hamilton, Mercedes Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: FIA Pool

Sürüş standartları, Cidde'deki yoğun yarışın ve ön taraftaki mücadelenin ardından ilgi odağı oldu.

Masi, yarış öncesi yarış notlarında sürücülere herhangi bir sportmenlik dışı davranışın, şampiyonluk puanlarının düşmesine neden olabileceğini hatırlattı. Ancak hem Hamilton hem de Verstappen, bunun yaklaşımları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını söyledi.

Hamilton, "Bence bunu yapmaları adil."

"Umarım kullanılmalarına gerek kalmaz ve harika bir yarış geçiririz."

"Ancak bunun hakkında belirli bir fikrim yok, işimi yapmak için buradayım ve onların beni görmek istedikleri kadar, ben de hakemleri görmek istemiyorum." dedi.

Verstappen ekledi: "Spor kurallarının ne olduğunu biliyorum, bu yüzden kimsenin bunu hatırlatmasına gerek yok. Bence bunu her yarış hafta sonuna koyabilirler, bu hafta sonu için yeni olan bir şey yok."

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