Abu Dhabi GP 1. antrenman: Verstappen, Mercedes pilotlarının önünde lider

2021 Formula 1 sezonunun son yarışı bu hafta sonu Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek ve hafta sonu, bugün yapılan ilk antrenman seansıyla start aldı.

60 dakika üzerinden gerçekleştirilen ilk antrenman seansında hava 26, pist sıcaklığı ise 39 derece civarındaydı.

Sürücüler genel olarak bu seansı pisti tanımak, doğru ayarları bulmak ve lastikleri daha iyi anlamak için kullandılar.

Seans içerisinde Kimi Raikkonen ve Sebastian Vettel spin atarken, pist dışına çıkan pek çok isim vardı. Özellikle ilk virajın çıkışında birden fazla pilot pist dışına taştı. Ayrıca altıncı virajda da pist dışına çıkan isimler vardı.

Mercedes pilotları frenlemede sık sık zorlandılar ve Hamilton bir noktada epey dışarı çıktı. Fakat bir yere çarpmadan yola devam edebildi.

Bu hafta sonu, araçlar için endişe verici görünen piramit kerbler, sürücüler için büyük bir soruna yol açmadı.

Sürücülerin çoğunluğu ilk anlardan itibaren yumuşak lastiği kullandılar ve bundan ötürü seans içerisinde dereceler sürekli hızlandı.

Lewis Hamilton ilk dakikaların ardından 1:27.148'le liderdi ancak şampiyonadaki ana rakibi Max Verstappen peş peşe hızlı ve istikrarlı turlar atmaya başladı.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bir noktada 1:25.602'ye kadar inen Hollandalı pilot, son anlarda bu dereceyi 1:25.009'a çekti ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Mercedes'te ikinci sırayı Valtteri Bottas aldı. Fin pilotun turu, 1:25.205'ti ve Verstappen'den 0.196 saniye yavaş kaldı. Ancak Lewis Hamilton'ın en hızlı turu silinmeseydi, İngiliz pilot sadece 0.033 saniye geride ikinci olacaktı.

Bunun yerine Hamilton, bir önceki turu olan 1:25.355'le 0.346 saniye geride üçüncü oldu.

Hem Bottas hem de Hamilton, aracın dengesinden genel anlamda çok memnun görünmediler.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, seansın son saniyelerinde attığı 1:25.363'lük turuyla, Hamilton'dan sadece 0.008 saniye yavaş kaldı ve ilk dördü tamamladı. Perez böylelikle hafta sonuna, önceki yarışlara kıyasla daha iyi başladı.

AlphaTauri, iki pilotla birden ilk yediye girmeyi başardı ve güçlü formunu sürdürdü. Son yarışların hızlı ismi Yuki Tsunoda, 1:25.378'lik derecesiyle, Perez'in sadece 0.015 saniye geride beşinci sırada yer aldı. Pierre Gasly ise kendisinden 0.4 saniye yavaş kaldı ve yedinci oldu.

İki AlphaTauri pilotu arasında, ilk virajda birkaç kez pist dışına çıkan Fernando Alonso yer aldı. İspanyol pilot, Tsunoda'yı 0.247 saniye geriden takip etti.

Ferrari pilotları da ilk ona girdi. Charles Leclerc, başlangıçta bazı aero ölçüm testleri yaptı ve sonrasında bazı tur denemeleri yaptı. Sonuç olarak da seansı 0.837 saniye geride sekizinci bitirdi.

Ferrari SF21 rear sensor detail Fotoğraf: Giorgio Piola

İlk onu Carlos Sainz ve Sebastian Vettel tamamladı. Sainz seans içerisinde birkaç kez blokaj yaşadı.

Son yarışta podyuma çok yaklaşan ancak dördüncü olan Esteban Ocon 11. olurken, birkaç kez pist dışına çıkan Lando Norris 12. ve son yarışına çıkmaya hazırlanan Kimi Raikkonen 13. oldu.

Antonio Giovinazzi, Lance Stroll ve Daniel Ricciardo ilk 16'yı tamamladı. Ricciardo, en hızlı turunu orta hamurla attı.

İlk antrenmanda George Russell'ın yerini alan Jack Aitken etkileyici bir iş yaptı ve seansı Nicholas Latifi'nin 0.006 saniye önünde 17. bitirdi.

Son iki sırada Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı.

Seans içerisinde Ricciardo hariç herkes en hızlı turunu yumuşak lastikle attı. Ayrıca bir saatlik seansta en çok tur atan isim 29 turla Ricciardo oldu.

İkinci antrenman seansı TSi 16:00'da yapılacak.

Seans sonucu: