Norris: "Amacımız Alpine pilotlarının önünde bitirmek"

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Genç sürücü, sıralama turlarında Mercedes, Ferrari ve Red Bull pilotlarının gerisinde yedinci olmayı başardı.

Norris, hafta sonunu özetlemesi istendiğinde şöyle dedi: "Sıralama turlarındaki son turumun oldukça iyi olduğunu düşünüyorum, bu yüzden mutluyum. Yedincilikten daha iyisini beklemiyordum."

"Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bu pistte geçiş yapmak kolay değil, bu açıdan hepimizi uzun bir yarış bekliyor."

"Asıl hedefimiz Alpine pilotlarının önünde bitirmek fakat bununla yetinmek yanlış olur. Mümkün olan en yüksek sıralarda bitirmeye ve mümkün olduğunca çok puan almaya çalışmalıyız."

"Yarınki yarışta tek başıma kalabilirsem bunu yapabileceğime eminim çünkü en iyi takımın altı sürücüsü farkı giderek açacak. Umarım Mick Schumacher ve Yuki Tsunoda birbirleriyle savaşırken, ben de arayı açıp uzaklaşabilirim."

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Erik Junius

"Fakat hızlı görünen çok fazla isim var. Lance Stroll bugün oldukça hızlıydı, sadece son seansta henüz bilmediğim bir sorun yaşadı. Esteban Ocon ve Fernando Alonso'nun da yarın yükselebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor."

"Aracımız bu pistte iyi görünüyor. Her şey Spa'daki hafta sonundan çok daha iyi ve sürüş yapmak çok eğlenceli."

"Yine de elbette yapacak çok işimiz var. Şahsen ekibimize inanıyorum; McLaren ile çalışıp iyi sonuçlar elde etmeyi ummasaydım onlarla yeni sözleşme imzalamazdım."

Takım patronu Andreas Seidl'a göre yarışta iyi puanlar için mücadele edebilirler.

"Sıralama turları bizim için karmaşık geçti. Lando mükemmel bir tur çıkardı, araçtan her şeyi aldı ve 7. en hızlı zamanı yaptı. Daniel önünde kaza yaşandığı için şanssızdı ve bu nedenle sonucunu geliştiremeyip 17. oldu."

"Hafta sonunun başından itibaren iyi bir tempodaydık ve sıralama turlarına hazırlanırken iyi ayarlar bulduk. Bu sayede yüksek pozisyonlar için mücadele edebildik."

"Sonuç olarak pazar günü en iyi üç takımın arkasında başlıyoruz ve bu kötü bir sonuç değil. Yarın iyi puanlar için savaşabileceğimizi düşünmemizi sağlıyor. Şu anda önemlisi yarış hazırlığına konsantre olmak ve şimdiden yarışı sabırsızlıkla bekliyoruz."