Ricciardo, Mercedes'in yedek pilotu mu olacak?
Sezon sonunda McLaren ile yollarını ayırmaya hazırlanan Daniel Ricciardo'nun 2023 yılında Mercedes'in yedek pilotu olabileceği iddia edildi.
Formula 1 padokunda konuşulan konuların başında Daniel Ricciardo'nun geleceği geliyor. Soru net: Avustralyalı pilot Formula 1'de koltuk bulabilecek mi yoksa IndyCar'a mı geçecek? 2022 sezonunun sonunda 230 yarışa çıkmış olacak Ricciardo'nun kariyeri, sürpriz şekilde sezon sonunda bitebilir.
Kariyeri boyunca sekiz galibiyet ve 32 podyum alan Ricciardo'nun McLaren'la olan anlaşması feshedildi ve adı 2023 Alpine F1 koltuğunun yanı sıra IndyCar takımlarından Ganassi ile anılıyor.
Ancak bu iki seçeneğin yanında başka bir olasılık daha var; Ricciardo'nun bir ayağını Formula 1'de tutarken, diğer ayağını farklı şeyler yapmasına izin verecek bir seçenek. Motorsport.com İtalya'ya göre Avustralyalı pilot, geçtiğimiz hafta yedek pilotluk için Mercedes'le görüştü ve ilk görüşmeler olumlu geçti.
Daniel Ricciardo, McLaren
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
Bu, Ricciardo'nun çok fazla sürüş yapamadığı bir seçenek olacak ama yine de Formula 1'de kalmasını sağlayacak.
Ricciardo bu konuda, "Tüm sürücüler gibi ben de yarışmak istiyorum." derken, eğer cazip bir yedek pilotluk seçeneği olursa bunu düşünebileceğini söyledi.
Ricciardo, Mercedes'ten bahsetmedi, ancak iki tarafın istişarelerde bulunduğu artık sır değil. Takım için Ricciardo gibi bir isme sahip olmak, ihtiyaç duyulması halinde çok iyi bir yedek pilota güvenebilecekleri anlamına geliyor.
Anlaşma kapsamında Ricciardo'ya, fırsat çıkması halinde başka bir takıma geçmesine engel olmayacakları yönünde garanti verilmesi bekleniyor.
Ricciardo'nun geleceğinin Monza ve Singapur arasında netleşeceği tahmin ediliyor.
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