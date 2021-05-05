Montoya: “Pist sınırları, F1’de fazla tartışmaya yol açıyor”

Red Bull, bu sezon pist sınırları yüzünden aldıkları cezaların Verstappen’e bir yarış galibiyeti, pole pozisyonu ve en hızlı tura mal olması yüzünden durum hakkındaki memnuniyetsizliklerini pek çok kez dile getirmişti.

Takımın motor sporları danışmanı Helmut Marko, Portekiz Grand Prix’si ardından Verstappen’in en hızlı tur zamanının silinmesiyle F1’in pist sınırlarına yaklaşımını değiştirmesini önerdi.

7 kez Grand Prix galibi Montoya, diğer bütün hayranlar gibi onun da Hamilton ile Verstappen’in kafa kafaya mücadelesinin tadını çıkardığını ama bunun pist sınırı tartışmalarının gölgesinde kaldığını düşündüğünü söyledi.

Murray Walker and Juan Pablo Montoya 1 / 1 Fotoğraf: LAT Images

Montoya, Motorsport.tv Live’a verdiği demeçte şampiyonluk mücadelesi hakkında konuştu: “Bence bu harika. Özellikle iki takımın mücadelesi olduğu için bunu televizyonlarımızda izleyebilmek oldukça güzel.”

“Bence F1, son birkaç yılda bundan biraz uzak kalmıştı. Red Bull ve Mercedes olmak üzere iki takımın da [şampiyonluk] için mücadele etmesi gerçekten çok keyif verici.”

“Ancak pist sınırları yüzünden biraz fazla tartışma ortaya çıktı. Pistleri daha güvenli bir hale getirmeye çalıştıklarını biliyorum ama bazen bunların neden doğru veya yanlış olduğunu [anlamak] ve kontrol etmek zor.”

“Bu, kendi yargılarına kalmış bir karar olduğunda gerçekten zor oluyor. Bu konuyla ilgilenen F1 yetkililerinin yerinde olmak istemezdim.”

Buna rağmen Montoya, Red Bull'un pist sınırları cezalarına olan öfkesinin, takımı Mercedes'i yenmek için daha da hırslı bir hale getirdiğine inandığını dile getirdi.

Montaya, “Heyecanlıyım çünkü bu durum Red Bull’daki öfke seviyesini iyice artırıyor. Mercedes’i gerçekten yenmeyi çok istiyorlar ve bu, [onların mücadelesini] izlemeyi daha da eğlenceli bir hale getiriyor.”

“Marko çok sabırlı bir insan değildir ve Max’in de çok sabırlı olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden, şampiyonluğu kazanmak için bir şansları varsa, her şeylerini ortaya koyacaklardır.” dedi.

Ayrıca Montoya, Hamilton'un yetenekli olmasının yanı sıra çok şanslı olduğunu düşündüğünü söyledi ve buna Imola'da pistten çıkmasına rağmen kırmızı bayrak sayesinde bir tur kaybetmekten kurtulmasını örnek verdi. Bu durumun, Verstappen'in onu yenmesini daha zor bir hale getireceğine inandığını söyledi.

“Mesela Imola’ya bakın, [Hamilton] büyük bir hata yaptı ve pist dışına çıktı.”

“Fakat tam o sırada, kırmızı bayrak çıkacak kadar büyük bir şansa sahip ve bu şekilde doğru pozisyona gelip fırsatı bir avantaja çevirerek yarışı ikinci sırada bitirdi. Bu yüzden bu kadar fazla şansa ve yeteneğe sahip olan Lewis’i nasıl yenebilirsin ki? Bu çok zor.”