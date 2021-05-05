Vettel "birkaç yarışa" işlerin düzelmesini bekliyor

Sebastian Vettel, Bahreyn ve Emilia Romagna yarışlarında takım arkadaşı Lance Stroll'ün ardında kalmıştı.

Portekiz GP'de durum böyle değildi ve Alman pilot, bu yıl ilk kez sıralama turlarında son bölüme kalarak, takım arkadaşını mağlup etti.

Ayrıca yarışı da yine takım arkadaşı Stroll'ün önünde tamamladı ve olumlu izlenimler bırakmış oldu.

Vettel, gelişim sürecini şöyle yorumladı: "Uyum sağlayabilmek adına daha fazla zamana sahip olmayı ve daha fazla test yapabilmeyi isterdim. Fakat sporumuzda bunu yapmak mümkün değil."

"Takım değiştirdiğiniz zaman durum zorlaşıyor. Parçaların yerine oturmasını beklemek zorunda olduğumu hissediyorum, yapabileceğim bir şey yok. Sadece bulmacanın tüm parçalarını bir araya getirmeliyim."

"Bana göre birkaç yarışa her şey çok daha iyi durumda olacak."

Vettel sık sık basın ve yorumcular tarafından eleştiriliyor.

Bu eleştiriler hakkındaki yorumları sorulan Alman pilot, "Bu eleştiriler bazen haklı oluyor, bazen haksız."

"Fakat dışarıdaki insanların neler düşündüğü benim için çok önemli değil. Ben sadece takımdan samimi bir görüş bekliyorum. Eğer bu görüş eleştiri ise, bunu kabul etmeli ve durumu değiştirmek için elimden gelenin en iyisini yapmalıyım." dedi.

Vettel, Barselona yarışı için olumlu konuştu ve Grand Prix için yeni güncellemeler geleceğini söyledi.

"Imola'da orta lastiklerle uzun bir ikinci bölüm geçirdik ve zorlu bir yarıştı. Fakat başka bir strateji kullansaydık da sonuç farklı olmazdı, çünkü puan için yarışacak tempomuz yoktu."

"Olumlu taraftan bakarsak, önümüzdeki hafta araçta birkaç yeni güncelleme olacak. Bununla gelişim göstereceğimizi düşünüyoruz. Ana önceliğimiz temiz bir sıralama seansı geçirmek. İspanya'da başarılı bir yarış geçirmek için en önemli faktör bu."

Lance Stroll, Aston Martin, and Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images