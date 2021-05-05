Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Montoya: “Pist sınırları, F1’de fazla tartışmaya yol açıyor” Sonraki / Resmi: Grosjean, Mercedes'le test yapacak
Formula 1 / İspanya GP Son dakika

Vettel "birkaç yarışa" işlerin düzelmesini bekliyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, takımı daha yakından tanıyacağı için, şu anda zorlansa bile birkaç yarışa işlerin düzelmesini beklediğini söyledi.

Vettel "birkaç yarışa" işlerin düzelmesini bekliyor

Sebastian Vettel, Bahreyn ve Emilia Romagna yarışlarında takım arkadaşı Lance Stroll'ün ardında kalmıştı.

Portekiz GP'de durum böyle değildi ve Alman pilot, bu yıl ilk kez sıralama turlarında son bölüme kalarak, takım arkadaşını mağlup etti.

Ayrıca yarışı da yine takım arkadaşı Stroll'ün önünde tamamladı ve olumlu izlenimler bırakmış oldu.

Vettel, gelişim sürecini şöyle yorumladı: "Uyum sağlayabilmek adına daha fazla zamana sahip olmayı ve daha fazla test yapabilmeyi isterdim. Fakat sporumuzda bunu yapmak mümkün değil."

"Takım değiştirdiğiniz zaman durum zorlaşıyor. Parçaların yerine oturmasını beklemek zorunda olduğumu hissediyorum, yapabileceğim bir şey yok. Sadece bulmacanın tüm parçalarını bir araya getirmeliyim."

"Bana göre birkaç yarışa her şey çok daha iyi durumda olacak."

Vettel sık sık basın ve yorumcular tarafından eleştiriliyor.

Bu eleştiriler hakkındaki yorumları sorulan Alman pilot, "Bu eleştiriler bazen haklı oluyor, bazen haksız."

"Fakat dışarıdaki insanların neler düşündüğü benim için çok önemli değil. Ben sadece takımdan samimi bir görüş bekliyorum. Eğer bu görüş eleştiri ise, bunu kabul etmeli ve durumu değiştirmek için elimden gelenin en iyisini yapmalıyım." dedi.

Vettel, Barselona yarışı için olumlu konuştu ve Grand Prix için yeni güncellemeler geleceğini söyledi.

"Imola'da orta lastiklerle uzun bir ikinci bölüm geçirdik ve zorlu bir yarıştı. Fakat başka bir strateji kullansaydık da sonuç farklı olmazdı, çünkü puan için yarışacak tempomuz yoktu."

"Olumlu taraftan bakarsak, önümüzdeki hafta araçta birkaç yeni güncelleme olacak. Bununla gelişim göstereceğimizi düşünüyoruz. Ana önceliğimiz temiz bir sıralama seansı geçirmek. İspanya'da başarılı bir yarış geçirmek için en önemli faktör bu."

Lance Stroll, Aston Martin, and Sebastian Vettel, Aston Martin

Lance Stroll, Aston Martin, and Sebastian Vettel, Aston Martin

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Montoya: “Pist sınırları, F1’de fazla tartışmaya yol açıyor”

Önceki haber

Montoya: “Pist sınırları, F1’de fazla tartışmaya yol açıyor”

Sonraki haber

Resmi: Grosjean, Mercedes'le test yapacak

Resmi: Grosjean, Mercedes'le test yapacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Grosjean, Mercedes'le test yapacak

42 dk
2
Formula 1

Wolff, yarış ortasında Bottas ile konuştuğu radyo mesajlarını gözden geçirecek

14s
3
Formula 1

Daily Mail: "Mercedes, sezon bitmeden Bottas'ı gönderebilir"

13s
4
Formula 1

Verstappen: “Omuz atma olayı tamamen kasıtsızdı”

15s
5
Formula 1

Montoya: “Pist sınırları, F1’de fazla tartışmaya yol açıyor”

1s
Son Haberler
İspanya GP basın toplantısı programı açıklandı
F1

İspanya GP basın toplantısı programı açıklandı

8dk
Resmi: Grosjean, Mercedes'le test yapacak
F1

Resmi: Grosjean, Mercedes'le test yapacak

42dk
Vettel "birkaç yarışa" işlerin düzelmesini bekliyor
F1

Vettel "birkaç yarışa" işlerin düzelmesini bekliyor

1s
Montoya: “Pist sınırları, F1’de fazla tartışmaya yol açıyor”
F1

Montoya: “Pist sınırları, F1’de fazla tartışmaya yol açıyor”

1s
Seidl, Norris'in şampiyonadaki yerini koruyabileceğini düşünüyor
F1

Seidl, Norris'in şampiyonadaki yerini koruyabileceğini düşünüyor

12s
Son Videolar
Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
20s

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi 03:26
Formula 1
1 May 2021

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi

Grand Prix'nin En iyileri – Portuguese GP en iyi anları 05:17
Formula 1
30 Nis 2021

Grand Prix'nin En iyileri – Portuguese GP en iyi anları

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
İspanya GP basın toplantısı programı açıklandı İspanya GP
Formula 1

İspanya GP basın toplantısı programı açıklandı

Resmi: Grosjean, Mercedes'le test yapacak İspanya GP
Formula 1

Resmi: Grosjean, Mercedes'le test yapacak

Kubica, İspanya GP'nin ilk seansında piste çıkacak İspanya GP
Formula 1

Kubica, İspanya GP'nin ilk seansında piste çıkacak

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Grosjean, Mercedes'le test yapacak
Formula 1 Formula 1

Resmi: Grosjean, Mercedes'le test yapacak

Wolff, yarış ortasında Bottas ile konuştuğu radyo mesajlarını gözden geçirecek
Formula 1 Formula 1

Wolff, yarış ortasında Bottas ile konuştuğu radyo mesajlarını gözden geçirecek

Daily Mail: "Mercedes, sezon bitmeden Bottas'ı gönderebilir"
Formula 1 Formula 1

Daily Mail: "Mercedes, sezon bitmeden Bottas'ı gönderebilir"

Verstappen: “Omuz atma olayı tamamen kasıtsızdı”
Formula 1 Formula 1

Verstappen: “Omuz atma olayı tamamen kasıtsızdı”

Montoya: “Pist sınırları, F1’de fazla tartışmaya yol açıyor”
Formula 1 Formula 1

Montoya: “Pist sınırları, F1’de fazla tartışmaya yol açıyor”

Vettel "birkaç yarışa" işlerin düzelmesini bekliyor
Formula 1 Formula 1

Vettel "birkaç yarışa" işlerin düzelmesini bekliyor

Bottas ve Hamilton, Portekiz GP'de farklı arka kanat tasarımları kullanmış
Formula 1 Formula 1

Bottas ve Hamilton, Portekiz GP'de farklı arka kanat tasarımları kullanmış

Wolff, Russell ve Mercedes pilotları arasında "gizli anlaşma" olduğu iddiasını reddetmedi
Formula 1 Formula 1

Wolff, Russell ve Mercedes pilotları arasında "gizli anlaşma" olduğu iddiasını reddetmedi

Son Haberler

İspanya GP basın toplantısı programı açıklandı
Formula 1 Formula 1

İspanya GP basın toplantısı programı açıklandı

Resmi: Grosjean, Mercedes'le test yapacak
Formula 1 Formula 1

Resmi: Grosjean, Mercedes'le test yapacak

Vettel "birkaç yarışa" işlerin düzelmesini bekliyor
Formula 1 Formula 1

Vettel "birkaç yarışa" işlerin düzelmesini bekliyor

Montoya: “Pist sınırları, F1’de fazla tartışmaya yol açıyor”
Formula 1 Formula 1

Montoya: “Pist sınırları, F1’de fazla tartışmaya yol açıyor”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.