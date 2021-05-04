Seidl, Norris'in şampiyonadaki yerini koruyabileceğini düşünüyor

Emilia Romagna Grand Prix’sinde aldığı podyumla herkesi etkilemeyi başaran Norris, 2021 sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı ve şu anda pilotlar şampiyonasında Lewis Hamilton ve Max Verstappen’in hemen gerisinde bulunuyor.

Fakat McLaren, düzenli olarak Mercedes ya da Red Bull’u yenecek hızda bir araca sahip olmasa da takım patronu Seidl, Norris’in istikrarlılığının pilotlar şampiyonasındaki pozisyonunu korumasında en önemli nokta olduğunu düşünüyor.

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren 1 / 1 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Seidl’a, Norris’in yılın sonuna kadar kendisini bir Red Bull ya da Mercedes pilotunun önünde tutup tutamayacağı sorulduğunda “Her zaman bir şans vardır.” yanıtını verdi.

“Fakat temelde önemli olan Lando’nun yanında bizim de her hafta sonu iyi bir performans sergilememiz. Performansla birlikte istikrar kağıt üzerinde ve gerçekte bizden kesinlikle daha hızlı olan araçlardan daha fazla puan almada kritik nokta.”

“Ancak eğer araca güncellemeler yapmaya devam edersek, eğer Lando şu ana kadar sürdüğü gibi devam ederse bu önümüzdeki adamların üstündeki baskıyı artıracaktır ve bundan sonra yarışları onların önünde bitirmek için fırsatlarımız olacaktır.”

“Fakat aynı zamanda gerçekçi olmanız da gerek. Eğer bu adamlar kendilerini her hafta sonu daha da toparlarlarsa o zaman şu an yeterli performansa sahip olmadığımız kabullenmemiz gerekir.”

Seidl, Norris’in 2021 sezonuna mükemmel başlangıcının McLaren aracıyla “bir” olması sayesinde gerçekleştiğini düşünüyor ve bu, oldukça istikrarlı bir performans göstermesine yardımcı oluyor.

Seidl, genç pilot hakkındaki sözlerine şöyle devam etti: “Portekiz’de, sadece önceki iki hafta sonundaki formunu devam ettirdi. Gerekli olan zamanlarda bunu başarıyor.”

“Araçla ve takımla bir oldu. Bence gerçekten harika bir yarış çıkardı, mükemmel hamleler ve güzel geçişler yaptı.”

“Lastik stratejisini doğru bir şekilde uygulayabilmek için mühendis ekibine güncel bilgiler verdi ve yarışın her saniyesini kontrolü altında tuttu."