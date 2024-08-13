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Formula 1 Hollanda GP

Mercedes'te yeni hedef ilk üç

Mercedes takım patronu Toto Wolff, son F1 yarışlarına dayanarak takımının hedefini "ilk üç" olarak belirledi.

Ezel Tan
George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Son yarışlara bakıldığında Mercedes'in kalan 10 yarışta daha fazla galibiyet alma şansı yüksek görünüyor.

Lewis Hamilton son dört yarışın ikisini, takım arkadaşı George Russell ise birini kazandı. Bu güçlü yükseliş döneminin ardından konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, hedeflerinin artık değiştiğini söylüyor.

Wolff, "Son 10 yarışta ne olacağını söylemek zor."

"İlk dört takım birbirine yakın. Bu iyi bir şey çünkü bu sporu inanılmaz derecede heyecanlı kılan da bu."

"Daha fazla galibiyet almak ve her iki şampiyonada da ilk üçe girmeyi hedeflemek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

"Aslına bakarsak sezona zor bir başlangıç yaptık. Kışın hedefimiz W14'teki sorunları çözmekti."

"Bunu başardık ama yeni sorunlarla karşılaştık. Bu aynı zamanda tabloyu biraz daha netleştirdi. Sorunlara neden olduğunu düşündüğümüz pek çok şeye baktık."

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Fotoğraf: Erik Junius

"Tüm takım sorunları çözmek için çok çalıştı. İlerleme kaydettikçe neyi yanlış yaptığımızın farkına vardık. O zamandan beri ileriye doğru sağlam adımlar attık."

"Çin'de güçlü bir performans sergiledik, ki bu W15'in potansiyelinin iyi bir göstergesiydi. Cesaret vericiydi,"

Wolff, Avrupa yarışlarının başlangıcından itibaren bu olumlu işaretlerin daha da arttığını söylüyor.

"Rüzgar tüneli, simülatör ve pist arasında gerçek bir korelasyon gördük. Bu bir rahatlama hissiydi ama aynı zamanda motive ediciydi."

"Pistte hangi performansı elde etmemiz gerektiğini biliyorduk. Fabrikadaki çalışanlar, bunu mümkü olduğunca hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için inanılmaz derecede sıkı çalıştılar."

"Sezon başlangıcından farklı olarak artık her hafta iyi puanlar alabilecek bir aracımız var."

"Ayrıca bunu yapabilecek en iyi iki sürücüye sahibiz. Her hafta sonu kazanmak istiyorsak daha fazla çalışmamız gerekiyor. İleriye doğru iyi adımlar attık ve artık gridin önünde savaşabiliyoruz."

 

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