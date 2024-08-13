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Formula 1

Albon, Williams'ın uzun vadeli gelişimini görüyor

Alex Albon, Williams'ın Formula 1 sezonunun ilk yarısındaki performansını değerlendirdi ve takımı yeniden ön sıralara taşıyacak önlemlerin alındığını söyledi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Alex Albon, Williams

Alex Albon, Williams

Fotoğraf: Williams

Alex Albon, takım geriye gidiyor gibi görünse de Williams'ın ilerleme kaydettiği konusunda kararlı.

Sezon başında aşırı ağır araçları form düşüşüne yol açtı ve bu durum, takım patronu James Vowles'un yaklaşık 19 ay önce devraldığı dönemde elde edilen anlık sonuçların ardından takımın gridin arkasına düşmesine neden oldu.

Ancak Albon, Williams'ın bu sezon elde ettiği sonuçlara çok fazla anlam yüklememek gerektiğini çünkü takımın ön sıralara geri dönmesine yardımcı olacak temelleri attığını söylüyor.

Macaristan Grand Prix'sinde Autosport'a verdiği demeçte, "Gerçek şu ki, bu diğer takımların da başarısının bir kanıtı. Orta grup büyük bir adım attı.

“Biz de iyi bir adım attık ama diğerlerine kıyasla belki biraz geride kaldık. Bence Haas bu grupta öne çıkan oldu.”

“Ama aynı zamanda, burada başım ellerimin arasında nerede olduğunu anlamıyor değilim.”

"Geçen yıldan bu yıla takım içinde pek çok değişiklik yaptığımızı hissediyorum, hem aracın DNA'sında hem de takımın yapısında büyük değişiklikler oldu.”

"Takıma bu kadar çok iş yüklediğinizde ve bu kadar çok değişiklik yaptığınızda, çatlaklar ortaya çıkıyor. Fazla ağır bir aracımız vardı ve bu artık kamuoyuna açıklandı.”

Alex Albon, Williams FW46, leads Logan Sargeant, Williams FW46

Alex Albon, Williams FW46, leads Logan Sargeant, Williams FW46

Photo by: Mark Sutton

"Yılın başında olmamız gereken ağırlıkta olmamamız gerçekten utanç verici, çünkü aracımız ilk birkaç yarışta sürekli olarak puanlarda olmalıydı ve sonra şu anda bulunduğumuz yere düşecektik.”

"Çok fazla keşke var ama temelleri yerine oturttuğumuz için mutluyum. Yaptığımız değişiklikler olmasaydı, bizi bu defans savaşından çıkabilecek bir takım olarak görebileceğimi sanmıyorum ve şimdi en azından bizi yukarı taşıyabilecek temellere sahip olduğumuzu hissediyorum." dedi.

Albon'un mesajı Vowles'un söyledikleriyle büyük ölçüde örtüşüyor. Takım patronuna yönelik eleştiriler artmış olsa da, Albon, Vowles ile çalışmaktan keyif aldığını ve onun dürüstlüğünü takdir ettiğini belirtiyor.

"Ben de bu projenin bir parçasıydım. James beni bu işin içine soktu. O çok açık sözlü. Size her şeyin olduğundan daha iyi olduğunu söylemiyor ve ben de bunu seviyorum.”

"Bir şeyler planlandığı gibi gitmediğinde bana ekibin üzerinde çalışması gereken alanları söylüyor gibi hissediyorum. Yardım etmek için yapabileceğim bir şey olup olmadığını söylüyor.”

"O bu iş için doğru adam ve ben ona inanıyorum ve doğru insanlara sahip olduğumuzu hissediyorum." dedi.

Vowles, Williams'ın geleceği için planını ortaya koydu ve 2026'ya kadar pistte fazla ilerleme kaydetmeyi beklemediğini açıkça belirtti .Albon, 2027'ye kadar tekrar galibiyet için mücadele edemeyebileceğini düşünüyor.

James Vowles, Team Principal, Williams Racing, Alex Albon, Williams Racing

James Vowles, Team Principal, Williams Racing, Alex Albon, Williams Racing

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Albon bu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, bir süre daha galibiyetler ve şampiyonluklar için mücadele edecek konumda olacağımızı düşünmüyorum, ancak podyuma çıkmaya başladığımız adımlar atabiliriz.”

"2026'nın zor olacağına inanıyorum ama 2027'de kazanmak çok daha gerçekçi olacaktır. Harika yatırımlarımız var ve çok agresif bir şekilde işe alım yapıyoruz.”

"Ancak herhangi bir teşvike ihtiyacımız yok. Son birkaç yılda, özellikle de yaşadığımız büyümeyi gördükten sonra -elbette şu anda daha zor bir dönemden geçiyoruz- takımdaki bu istek ve motivasyonun bir parçası olmak gerçekten çok keyifli."

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