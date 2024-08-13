Alonso: "Keşke Aston Martin aracını ben tasarlayabilsem"

2023 sezonuna Red Bull'a en yakın takım olarak başlayan ve ilk sekiz yarışta altı podyum elde eden Aston Martin, sezonun ilerleyen zamanlarında geriye düştü ve şampiyonayı beşinci olarak tamamladı.

Silverstone merkezli takım, 2024 sezonunda yeniden ön sıralarda yer almayı hedefliyordu ancak bu sezon da beşinci sırada yer almaya devam ediyor.

Sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından iki kez Dünya Şampiyonu olsan Alonso, 2024 sezonunun geri kalanı için takımın yapması gereken pek çok iş olduğuna inanıyor.

"Yılın başında, özellikle sıralamalarda, her zaman ilk altı içindeydik. Bu yüzden yılın ikinci bölümü için yaz arasında yapmamız gereken çok şey var."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Vazgeçmeyeceğiz ama çalışmamız gerekiyor."

"Aracı tasarlayan kişi olmayı çok isterdim ama bunu yapamıyorum, ben sadece bir sürücüyüm."

"Sadece aracın zayıflıklarını, geliştirmemiz gereken parçaları anlamamız gerekiyor. Ancak tüm çalışmaların 2025 için yapılacağını düşünüyorum. 2024'ün geri kalanı için büyük bir atılım beklemiyorum."