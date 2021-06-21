Gasly, Norris'in eleştirilerine cevap verdi

Pazar günkü Fransa Grand Prix'sinde, Gasly'nin kendini zorla geçmesinin ardından Norris takım radyosundan Fransız sürücüye ''salak'' dedi.

Norris'in yorumları hakkında Motorsport.com'a konuşan Gasly, ''Bu zor bir yarıştı ancak keyif aldım. Bir sürücünün dışından gelip, sonrasında onunla mücadele etmemeyi umamazsınız.''

''Bu mücadeleyi temiz tutmaya çalıştım. Bu, zor bir virajdı, çok uzundu ve yol tutuş seviyelerinin sınırındaydık.''

''Aynı zamanda aracımın arkasında rüzgarın etkisi de vardı, yani aracı pistte tutmak zordu. Henüz görüntüleri izlemedim ancak çok fazla zorlayıp zorlamadığıma bakacağım.''

''Virajın çıkışında kerbe doğru kaydım. Adil bir sürücü olduğumu düşünüyorum ve bir sonraki tur da tekrar mücadele ettik. Yarışmak böyledir.'' dedi.

Gasly yarışın sonunda yerini hem Norris'e hem de Daniel Ricciardo'ya kaybetti ancak 2021 yılındaki güçlü performansını korudu ve Fransa Grand Prix'sini yedinci sırada tamamladı.

''Duygularımın biraz durulmasına ihtiyacım var çünkü bu çok yoğun bir yarıştı ve çok fazla şey yaşandı.''

''Bu, çok iyi bir yarıştı. Yarışı, iki McLaren, iki Mercedes ve iki Red Bull'un arkasında yedinci sırada ve en hızlı dördüncü araç olarak, tamamladık. Daha iyisini umamazdık.''

''Tüm yarış olumluydu, sadece pitte arkamda olan Ricciardo ve Charles Leclerc bizi geçti. Belki de iyi oldu çünkü daha sonrasında trafiğe çıktı. Sonrasında lastikleri biraz zedeledim ancak yine de yedinci olmayı başardık.''

''Bazı zorlu onlar yaşadık ve böyle yarışları seviyorum. Totalde, iki Ferrari'yi geçebildim, çok hızlı olan McLaren'ı birkaç tur arkamda tutabildim, Alpine'leri arkamda tutabildim.''

Gasly, Charles Leclerc'in 16. sıraya düşmesinin ardından, Ferrari'nin yarışta neden bu kadar zayıf bir performans gösterdiğini anlayamadığını da ekledi.

''Gerçekten şaşırdım ve Charles'a ne olduğunu bilmiyorum. Ancak çok fazla lastik hasarı aldı.''

''Olay şuydu ki, lastik aşınmaları çok fazlaydı. Startta lastikleri zorlamıyorduk bile. Bazı turlarda bu daha güçlüydü, bazılarında aşınmalar görülebiliyordu, yani lastik yönetimi açısından oldukça zordu.''

Gasly, kendinin de zorluklar yaşadığını söyledi.

''Hiç tutarlı değildim, viraj ortalarında çok titriyordum. Bu muhtemelen herkes için çok zordu ve Cuma ile Cumartesi günlerinden kesinlikle çok daha farklıydı. Muhtemelen yapılabilecek çok fazla şey yoktu.''

''Elimden geleni yaptım ancak söylemeliyim ki, gerçekten çok zordu.''