Mercedes, Bakü'de dalgalanma sınırını aşabilirdi

Haberi dinle

Sürücülerin kokpitlerinde hırpalanmaları sonucu oluşan güvenlik tehditlerini dile getirmesinden sonra FIA, araçların dalgalanma sorununu en aza indirgemek için devreye girdi.

Bu çabalarının bir parçası olarak, Fransa Grand Prix'sinden itibaren araçların mücadele etmesi gereken dikey kuvvetlere sınırlandıracak olan Aerodinamik Salınım Metriği (AOM) kullanılmaya başlanacak.

Eğer bu sınır aşılırsa, takımlar yarıştan men edilebilir fakat bu sezonki kısıtlamalara alışmaları için bir hareket payı bırakılacak.

Takımlar, araçlarının yeni metrik için hiçbir modifikasyon gerektirmeyeceği konusunda özgüvenli olsa da, Mercedes geçtiğimiz Grand Prix'nin analizlerinin bu metriği Bakü yarışında uygulayamacaklarını gösterdiğini söyledi.

George Russell, sürücülerin maruz kaldığı dalgalanma hakkındaki güvenlik endişelerini FIA'ya ifade etmişti. Lewis Hamilton ise sırtındaki ağrı nedeniyle yarış sonunda aracından çıkmakta zorlanmıştı.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes teknik direktörü Mike Elliott, teknik direktifin bu hafta yayınlanan son taslağının, yapılacak çok fazla iş olduğu için devam etmekte olan bir çalışma olarak kaldığını söyledi.

Elliott, Britanya Grand Prix'sinin öncesinde şu sözleri kullandıŞ ''FIA'dan duyduğumuz kadarıyla, sanırım bu üzerine çalışmaları, üzerine inşa etmeleri ve pragmatik olarak nasıl halledileceğini bulmaları gerektiği bir konu.''

''Bu metriği kullanarak son birkaç yarışı incelersek, Bakü'de bunu geçemezdik. Fakat eğer dün nerede olduğumuza bakarsanız, metriği zorlamamıştık bile.''

''Bunun nasıl uygulanacağını ve sezon boyunca nasıl kullanılacağını görmek ilginç olacak çünkü hiç kimse dalgalanma olmasını istemiyor. Bu pozisyona girmeye çalışmıyoruz.''

Elliott, sınırın uygulanmasıyla ilgili belirsizliklerden birinin de, takımların sınırın altında kalmak konusunda zorlanması durumunda ne olacağını söyledi.

''Asıl soru, eğer bu metrik geçilirse bunu yarış hafta sonunda düzeltip düzeltemeyeceğiniz oluyor. Bence hiçbirimiz, bu sorunları çözemedikleri için araçların yarış dışı kalmasını veya men edilmesini istemiyoruz.''

''Zamanın, metriğin doğru şekilde uygulanıp uygulanmayacağını veya bunun şova zarar vermeden işleri zorlayıp zorlamayacağını göstereceğini düşünüyorum. Neler olacağını göreceğiz. Eminim ki FIA bu konu hakkında farkındalığa sahiptir.''

Azerbaycan'daki hafta sonu bu sezonki en yüksek dalgalanmalara sahip olmuş olsa da, inişli çıkışlı pist yüzeyi nedeniyle Elliott Hungaroring'te problemler olabileceğini düşünüyor.

''Kesinlikle son birkaç pistte çok fazla dalgalanma gördük, bence bu sadece pistlerin inişli çıkışlı ve araçların sert olmasından dolayı.''

''Budapeşte'nin de aynı nedenlerden dolayı takımlar için zorlayıcı olabileceğini düşünüyorum.''

''Aynı zamanda da bence hepimiz bu sorunun üstesinden gelmekte olduğumuzu düşünüyorum. Bu sorunları algılıyoruz ve araçları geliştiriyoruz. Yani umarım bundan kurtulabiliriz.''