Britanya GP: Sainz, son anda Verstappen'i geçti, ilk pole pozisyonunu aldı!

Haberi dinle

Silverstone'da pilotları klasik İngiliz havası karşıladı ve sıralama seansı yağmurlu koşullar altında gerçekleştirildi. Koşulların sürekli olarak değiştiği bu seansta, Ferrari pilotu Carlos Sainz kariyerinin ilk pole pozisyonuna uzandı. Onun arkasında ise Red Bull pilotu Max Verstappen yer aldı.

Britanya GP, yarın TSİ 17.00'de başlayacak.

Yarış gridi:

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Üçüncü bölüm-Q3: Sainz, kariyerinin ilk pole'ünü aldı

Q3 seansının başında yağmur yağmıyordu ancak seans içerisinde yağmur yağması bekleniyordu. Bu yüzden de pilotlar bir an önce piste çıkmak istediler. Ferrari pilotlarını pit yolunun sonunda oluşan kuyruğun en başında gördük.

Seans sonunda yağmur beklendiğinden, erkenden tur atabilmek önemli olacaktı ve ilk dakikalarda turları görmeye başladık.

Sıralama turlarında şu ana kadar gördüğümüz en kötü koşullar vardı ve pilotlar zorlanıyordu. İlk olarak çizgiyi Leclerc geçti ve 1:50.297 yaptı. Verstappen ise ilk zaman turunda 360 derece spin attı.

Ardından Alonso'nun zirveye çıktığını gördük ancak sonrasında Sainz ilk sırayı aldı. Sainz'ın ardından Leclerc geldi ve 1.2 saniye farkla lider oldu.

Verstappen ise turunu tamamladığında Leclerc'in 0.043 saniye arkasında ikinci sıraya yerleşti. Verstappen, ikinci turunda da hata yaptı ancak ona rağmen Leclerc'in sadece 0.043 saniye arkasına yerleşti. Hollandalı pilot, 3. turunda hata yapmadı ve hatasız ilk turunu tamamlamasının ardından 1.8 saniye farkla zirveye yükseldi.

Bunun ardından Hamilton, Verstappen'in 0.2 sn arkasında ikinci sıraya çıktı. Russell ise üçüncü sıradaydı. Onların arkasında Norris, Perez, Leclerc, Alonso, Sainz, Zhou, Latifi sıralaması vardı.

6. sıradaki Leclerc, turunu geliştirdi ve Verstappen'in 0.250 sn arkasında ikinci sıraya yükseldi. Ardından Hamilton da derecesini geliştirdi ve Verstappen'in sadece 0.027 saniye arkasına yerleşerek Leclerc'ten ikinci sırayı aldı.

Bu esnada Verstappen de turunu geliştirerek geliyordu. Verstappen, turunu atarken Ferrari'ler kısa süreliğine 1-2 olsalar da Verstappen turunu tamamladığında zirveye yerleşti ve Ferrari pilotlarının partisini bozdu.

Artık son turlara gelmiştik ve herkes son kozunu oynadı. İlk olarak Sainz çizgiyi geçti ve Verstappen'in 0.072 saniye önünde ilk sıraya yerleşti. Leclerc son turunda Chapel Virajı'nın çıkışında spin attı ve Verstappen de bu spin yüzünden çıkan sarı bayraklara takıldı.

Yani Sainz'ın en büyük iki rakibi son turunu tamamlayamamış oldu. Böylelikle pole pozisyonu Sainz'a gitti.

Sürekli olarak değişen zorlayıcı koşullarda hata yapmayan İspanyol pilot, Verstappen'in 0.072 saniye önünde kariyerinin ilk pole pozisyonuna uzandı.

Leclerc ise yarın Sainz ve Verstappen'in arkasında, üçüncü sıradan start alacak. Red Bull pilotu Perez, ikinci çizgide Leclerc'in yanında yer alacak.

Hamilton, kendi evinde 5. sırayı alırken; bir başka İngiliz Norris, seanstaki en hızlı 6. zamanı kaydetti. Kanada'daki ıslak zemin sürüşüyle herkesi etkileyen Alonso, bugün 7. sırayı aldı.

Russell, Zhou ve seans içinde spin atan Latifi ise ilk 10'u tamamladı.

Seans sonucu:

Pole-sitter Carlos Sainz, Ferrari, is congratulated by Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

İkinci bölüm-Q2: Verstappen yine lider, yağmur şiddetini artırdı

Q1 ile Q2 seansları arasındaki ufak arada biraz daha yağmur yağdı ama koşullar büyük ölçüde aynıydı.

15 dakikalık seansın ilk zaman turlarının ardından Verstappen, en yakın rakibinin 1 saniye önünde liderdi. Hollandalı pilot, 1:41.486 ile ilk sıradaydı. Bu, kendisinin ilk seanstaki turundan 2 saniye kadar daha yavaştı.

Sonrasında Leclerc'in zirveye çıktığını gördük ama bu çok uzun sürmedi ve Verstappen, 1:40.655 yaparak yeniden zirvedeki yerini geri aldı.

Verstappen'in arkasında Hamilton, Leclerc, Russell, Norris, Perez sıralaması vardı. İlk turunun ardından 14. sırada yer alan Sainz, ikinci turunu tamamlamasının ardından 4. sıraya yükseldi.

Bitime 5 dakika kala Gasly, Bottas, Tsunoda, Ricciardo ve Ocon elenme bölgesinde yer alıyordu ve bu esnada yağmur şiddetini artırdı. Bu da kimsenin derecesini geliştiremeyeceği anlamına geliyordu.

Böylelikle dereceler ve sıralamalar büyük ölçüde aynı kaldılar. Verstappen 1:40.665 ile yine en hızlı isim oldu. Hamilton, Leclerc, Sainz, Russell ve Norris onu takip ettiler.

Güncellenmiş A522'yi süren Fernando Alonso, 7. olarak son bölüme kalmayı başardı. Red Bull pilotu Sergio Perez ise 8. sırayı aldı. Çaylak pilot Guanyu Zhou, en hızlı 9. zamanı kaydetti ve Kanada'nın ardından burada da Q3'e kaldı. Nicholas Latifi, güncellenmemiş FW44 ile yine inanılmaz bir seans çıkardı ve bu sezon ilk kez Q3'e kalmayı başardı.

Yağmur şiddetini artırmaya başlamadan önce elenme bölgesinde yer alan Gasly, Bottas, Tsunoda, Ricciardo ve Ocon; yağmurun şiddetini artırmasının ardından derecelerini geliştiremediler ve sıralama turlarına veda ettiler.

Q2 sonucu:

Charles Leclerc, F1-75

Birinci bölüm-Q1: Yağmurlu ilk bölümde Verstappen lider, Leclerc ikinci

Silverstone'da pilotları klasik İngiliz havası karşıladı ve sıralama turlarına ıslak zeminde başladık. Sıralama seansı öncesinde yağmur yağmıştı ve pist ıslaktı. Koşullar dün gerçekleştirilen 1. antrenman seansında gördüğümüz koşullara oldukça benziyordu.

Yağmur devam ettiğinden, pist sürekli olarak daha da ıslanıyordu ve koşullar kötüleşiyordu. Dolayısıyla pilotlar, hemen piste çıkmak istediler. Pit yolunun sonunda büyük bir kuyruk oluştu ve pilotlar piste ilk çıkabilmek için mücadele ettiler.

Yeşil ışığın yanmasıyla ve pit yolunun açılmasıyla birlikte neredeyse tüm pilotlar piste çıktılar. Tüm sürücülerde yeşil logolu geçiş lastikleri vardı.

Pole pozisyonu adaylarından ilk olarak Leclerc çizgiyi geçti ve 1:47.521 yaparak zirveye çıktı. Sonrasında Sainz geldi ve 1:49.642 ile ikinci sıraya yerleşti. Mercedes pilotu Hamilton, 1:47.880 ile Sainz'ı geçti ve Leclerc'in arkasında ikinci sıraya çıktı. Sonrasında Verstappen geldi ve 1:45'lere inerek rahat bir şekilde liderliğe yükseldi. Leclerc, ardından 1:43'lere inerek zirveye çıktı.

Turlar geldikçe pilotlar koşullara daha da alışıyordu ve derecelerin sürekli olarak geliştiğini görüyorduk. Turlar geldikçe bir Leclerc, bir Verstappen zirveye çıkıyordu ve şampiyonluk mücadelesi veren bu iki isim zirvede sürekli olarak yer değiştirdiler. Orta sıralarda da durum pek farklı değildi ve sıralar sürekli olarak değişiyordu.

Son 7 dakikaya girdiğimizde Verstappen, 1:40.452'lik derecesiyle ilk sıradaydı. Leclerc ise onun 0.333sn arkasında ikinci sıradaydı. Bu ikiliyi Sainz, Russell, Alonso, Perez, Norris ve Hamilton takip etti.

Seansın başlamasından biraz sonra yağmur durmuştu ve yavaş yavaş kuru bir çizgi oluşmaya başlamıştı. Bu da pistin sürekli olarak daha hızlandığı anlamına geliyordu.

Seansın sonunda Verstappen en hızlı zamanın sahibiydi. Üç sektörde de en hızlı dereceyi kaydeden son şampiyon, 1:39.129'luk derecesiyle seansı zirvede tamamladı. Onun 0.7 saniye arkasında Leclerc yer aldı. Russell üçüncü olurken, Sainz dördüncü sıradaydı.

Alexander Albon, Kevin Magnussen, Sebastian Vettel, Mick Schumacher ve Lance Stroll elenen isimler oldular.

Kanada'nın ardından yeniden ıslak bir sıralama seansının ilk bölümünde elenen Vettel sinirliydi. Albon ise neden sürekli olarak lastik soğutma turu attıklarını sorguladı.

Williams'ta yeni güncelleme paketini almayan Nicholas Latifi, seansı 15. sırada tamamlayarak bu sezon ilk kez ikinci bölüme kalmış oldu.

Q1 sonucu:

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images