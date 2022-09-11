Marko: "Risk almayacağız"
Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, yarışta gereksiz riskler almaktan kaçınacaklarını söylüyor.
Red Bull şu anda her iki şampiyonada birden lider ve Monza'da mücadele oldukça yakın geçecek gibi görünüyor.
Max Verstappen yarışa yedinci sıradan başlayacak ve galibiyetin favorisi olarak görülse de, Ferrari'nin burada kazanmak için her şeyi yapacağı düşünülüyor.
Red Bull danışmanı Helmut Marko, Avusturyalı ORF'nin yayınına yaptığı açıklamada, bu kez hedeflerinin yarış kazanmak olmadığını söylüyor.
Helmut Marko, "Elbette Leclerc'i geçmek için fırsat kollayacağız ama bunu yapmak uğruna risk almayacağız."
"Risk almadan yarışı kazanmak imkansızsa, pozisyonumuzu koruyacağız. İkincilik de bize gayet yer."
"Sıralamalarda, Ferrari araçları düzlüklerde inanılmaz hızlıydı."
"Muhtemelen motor ayarları anlamında aşırı seviyeler seçtiler. İlk sektörde antrenmanlara göre biraz tempo kaybettik ama ortada öyle aman aman bir şey yok." dedi.
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Canlı anlatım: İtalya GP
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