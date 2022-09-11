Tsunoda: "Hiç olmazsa artık kınama cezalarını düşünmek zorunda değilim"

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Hollanda GP'sinde emniyet kemerini gevşeterek pite döndüğü için kınama cezası alan Tsunoda, bu sezon beşinci kez kınandığı için 10 sıra grid cezası aldı.

Bu cezaya bir de antrenmanlar esnasında sarı bayraklara uymadığı için üç sıra grid cezası eklenince tüm olup bitenlerden faydalanmak isteyen AlphaTauri, Japon pilotun aracında güç ünitesi değişikliğine gitti, böylece cezası epey katlanan Tsunoda yarışa 20. sıradan başlayacak.

Sarı bayraklara uymadığı için iki ceza puanı da alan Tsunoda'nın ceza puanı sayısı sekize yükseldi -eğer bu sayı 12'ye yükselirse bir yarış men cezası alacak.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Tsunoda, "En azından artık kıçımın arkasında biriken kınamaları düşünmek zorunda değilim."

"Şu andan itibaren oldukça sıkı mücadele edebilirim. -fakat hâlâ sekiz ceza puanım var."

"Elbette aptalca hareketler yapmamaya mümkün olduğunca özen gösteriyorum, ancak birkaç kez gereksiz şeyler yaptım, örneğin sarı bayraklar, ceza puanları gibi, bunlara bir son vermem gerekiyor." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

AlphaTauri takım patronu Franz Tost, Tsunoda'nın Monza'daki sarı bayrak cezasını "akıllıca değil" olarak nitelendirdi ve pilotunun "daha disiplinli" olması gerektiğini söyledi.

Tost'un yorumlarına katılan Tsunoda, "Dürüst olmak gerekirse mühendisimle aramızda biraz yanlış anlaşılma oldu. Normalde hızımı kendiliğimden düşürürüm, zaten bugüne kadar hiç sarı bayrak cezası almadım. Ancak bir yanlış anlaşılma oldu, bu yüzden gerçekten yavaşlamadım."

"Yine de bu benim sorumluluğum ve bu hataları azaltmalıyım, özellikle de sarı bayraklar konusunda. Bir sonraki sefer için iyi bir ders oldu." dedi.

Son olarak iyi bir tempo ortaya koyduğu ancak ikinci bölümde piste çıkmadığı Cumartesi günü hakkında konuşan Japon pilot, "Sıralama performansından çok yarışa hazırlanıyordum. Bu yüzden ikinci bölümde piste çıkmamaya karar verdik. Hiç olmazsa hızımız ilerlememize yetiyordu, bu olumlu."

"Umarım iyi bir tempo tuttururuz, Monza'da geçiş yapmak mümkün. Zor olacak ama imkansız da değil." dedi.