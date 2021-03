Leclerc: "2021'de mücadeleleri daha iyi seçeceğim"

Leclerc, geçtiğimi yıl Steiermark Grand Prix’sinde takım arkadaşı Sebastian Vettel’e çarpmıştı. Sonrasında da Sakhir Grand Prix’sinde Sergio Perez'le de temas yaşamış ve ilk turda yarış dışı kalmıştı.

Ferrari’nin aracından en iyi performansı almaya çalışan Leclerc, her iki olayda da finiş göremedi.

Bahreyn GP öncesinde konuşan Leclerc, bu yıl da startlarda aynı agresif yaklaşımı sergileyip sergilemeyeceği sorusuna ‘’Bu güzel anı bana hatırlattığınız için teşekkür ederim!"

‘’Harika değildi ancak bahsettiğim gibi geçen yıl takım için zor zamanlar vardı ve ben de özel şeyler yapmak için çok motiveydim. Bu motivasyon ise sonrasında pistte kazalara sebep oldu, bu iyi değildi."

‘’Ancak geçmişte hata yapsam da, nedenini anlamaya ve onları bir daha yapmamaya çalışıyorum.’’

‘’Bu yüzden hâlâ motive olmaya çalışacağım ve harika sonuçlar peşinde koşacağım. Pistteki agresifliğimi ayarlamak için nerede olduğumuzu görmemiz gerekecek ancak tabii ki böyle hataları tekrar yapmamaya çalışacağım.’’

Bu yıl daha iyi sonuçlar almak için daha büyük risklere girip girmeyeceği sorulan Leclerc, ‘’Yani, evet. Bekleyip nerede olduğumuzu görelim çünkü testlerde olumlu şeyler gördük.’’

‘’Sonrasını ise Cumartesi ve ardından göreceğiz. Ancak büyük ihtimalle mücadeleleri daha iyi seçeceğim. Geçtiğimiz yıl, Sakhir GP’sinde bir Red Bull’la mücadele ediyordum. Onu tüm yarış boyunca arkada tutmak çok mümkün değildi.’’

‘’Yani bu noktada, zaten tutamayacağımız bir tür pozisyon için kaza yapmak biraz aptalcaydı. Ancak başka durumlar da yaşandı ve bu bize daha iyi sonuçlar getirdi.’’

‘’Mücadelelerimi daha iyi seçeceğim. Daha iyi sonuçlar almak için daha agresif olmam gerekirse, olacağım.’’ yanıtını verdi.

Monakolu sürücü, Ferrari'nin yeni sezona ne kadar hazır olduğunu ise şöyle anlattı: ‘’Olabileceğimiz kadar hazırız. Burada sadece üç gün geçirdik, ki bu geçmişte alıştığımıza kıyasla daha kısa. Ancak bu üç günde istediğimiz her şeyi, en azından yapabileceğimiz ve programlanan her şeyi yaptık. İyi bir hazırlıktı, şimdi ise, yarından itibaren gerçek performansımızı görmek için piste çıkmalıyız.’’

Ferrari'nin 2021 aracının durumunu ve güç ünitesini de kısaca özetledi: "Bence bu çok daha iyi ve sürüşü biraz daha kolay. Başka olumlu şeyler de var. Ancak yine de, sıralamaya kadar yargılaması zor olacak.’’

‘’Sıralamayı beklememiz gerek, sonrasında ne kadar yol aldığımızı göreceğiz.’’

İtalyan takımda Sebastian Vettel'in yerini alacak Carlos Sainz'la olan dinamikleri hakkında da yorumda bulunmayı ihmal etmedi.

‘’Bu zor bir soru. Her zaman, her kişiyle farklı oluyor. Carlos’la neredeyse aynı yaştayız ve ilgi alanlarımız benziyor. Bu yüzden iyi anlaşıyoruz, Seb’le de böyleydi. Dürüst olmak gerekirse, sürücüleri kıyaslamayı sevmiyorum, Seb'le her şey yolunda gidiyordu. Carlos’la da böyle olacağına eminim’’

Son olarak genç bir fanının, ''Formula 1’de öğrendiğin ve sana dışarıda da yardımcı olan bir şey var mı?'' sorusunu yanıtladı.

‘’Kartingden itibaren kariyerimde öğrendiğim ve şu anda kişisel hayatımda kullandığım bir şey, asla vazgeçmemek. İstediğiniz şey için uğraşın. Çok kolay olmayabilir ve bazen daha zor zamanlar yaşayabilirsin ancak hedefinizi hiç kaybetmeden bunu yapmak için pes etmeden çalışın.’’