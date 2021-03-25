Vettel: ''Aston Martin AMR21'de rahat hissediyorum"

Aston Martin'in yeni pilotu Sebastian Vettel, testlerde vites kutusu arızasından dolayı çok fazla sürüş gerçekleştirememişti.

Sezonun ilk yarışı Bahreyn GP'sinden önceki basın toplantısında sezon hazırlıklarının nasıl gittiği sorulan Vettel, ‘’Çok kötü değil, istediğimiz kadar tur atamadık ancak olan oldu. Kimsenin gerçekten çok hazır olduğunu düşünmüyorum. Önümüzde çok fazla yarış var ve çok fazla test yapamadık.’’ dedi.

Dört kez dünya şampiyonu, Aston Martin'in aracı hakkındaki düşüncelerini de şöyle açıkladı: ‘’Araçtan mutluyum. Kısa sürüşe rağmen, araçta hemen rahat hissettim. Bence araçla anlaştım. Hâlâ üzerinde çalışmak istediğim şeyler var ancak bunları zamanla düzelteceğiz. Alışılacak şeyler var. Yani, oldukça rahatım, bence her şey iyi olacak.’’

Aston Martin'le çıkacağı ilk yarış için hedeflerinden de bahseden Sebastian, ‘’Bütün yarışları kazanmak!" diyerek espri yaptı ve ardından ekledi: "Gerçekçi olmalıyız, çok az test yaptık ve bu, sadece bizim için değil herkes için geçerli."

‘’Yani, bunu bir referans olarak alıyoruz ve daha çok tahmin yürütebiliriz. Ancak şimdilik, buna odaklanmıyoruz. Her zaman en iyisini umarsınız. Bence favoriler belli. Red Bull ve Mercedes, sonrasında ise göreceğiz. Bu noktada aralarının yakın olacağını düşünüyorum.’’ dedi.

Aston Martin için talihsiz geçen sezon öncesi testlerindeki sürüş kaybını nasıl telafi edeceği sorulduğunda ise Vettel, ‘’Bence buradaki meydan okuma üç saatlik antrenmanda her şeye alışabilmek değil. Buradaki meydan okuma, araçta geçirdiğiniz kısa zamanda, araçtan en iyisini çıkarabileceğinize emin olmak. Bu yıl 20 veya 23 yarış sonrasında bence hepimiz ilk yarışa kıyasla araçlar konusunda uzman olacağız. Ancak evet, kısa yol yok. Söylediğim gibi, hazırlanmamız gereken çok şey var.’’ yanıtını verdi.

Ne kadar geride olduğunu düşündüğü sorulan Alman pilot, bunu tartışmanın bir anlamı olmadığını, daha hiçbir şey bilmediklerini söyledi.

‘’Ben griddeki herkesle yarışıyorum ve bunu bir takım olarak yaptığımızı hissediyorum. Söylediğim gibi, bu noktada bunu tartışmanın çok bir anlamı yok çünkü bilmiyoruz, bu dürüst olan cevap. Yeteri kadar sürüş yapamadık ve bence Lance için de çok iyi bir sürüş değildi. Yarın piste çıktığımızda göreceğiz. Herkes aynı koşullarda, aynı anda pistte olacak.’’

Testlerden sonra ise akıllarındaki soruların ne kadarını cevapladıklarını şöyle anlattı: ''Bence, kısa bir antrenman seansı, herkes için bir dezavantaj ancak koşullar herkes için aynı, yani bir dezavantaj yok. Herkes aynı miktarda antrenman yapacak. Aklımda çok fazla soru işareti yok. Ancak araçla ilgili şeyler öğrenmeye devam edeceğiz ve aklımıza sorular gelecek.’’

‘’Biraz aramız vardı ve şimdi araca dönmenin iyi olacağını düşünüyorum.’’

‘’Araca dönmek için sabırsızlanıyorum, Cumartesi günü ise daha rahat hissedeceğim. Aynısı pazar için ve sonrasında tüm sezon için de geçerli.