Kvyat, 2019'a kıyasla daha iyi bir sonuç istiyor

Daniil Kvyat, 2020 yılında bir yıllık aradan sonra Formula 1'e geri dönmüş ve ilk yılında podyuma çıkmayı bile başarmıştı.

Rus sürücü, güçlü performansını gelecek yıl devam ettirme ve hatta daha fazlasını başarmak istediğini söyledi.

Kvyat, "Tekrar yarışacağım için çok mutluyum. Formula 1'deki altıncı sezonumu sabırsızlıkla bekliyorum. Bu beni harika hissettiriyor. Teknik olarak takım aynı olmasına rağmen AlphaTauri'nin gelişiyle birlikte isim değişti. Takım ve araç şimdi farklı görünüyor, ancak teknik olarak AT01, geçen yılki STR14'ün evrimi. Böyle bir başlangıç ​​noktasına sahip olarak, mümkün olduğunca gelişmeyi bekliyoruz."

"Belirli hedeflerim olduğunu söylemem. Her zaman daha iyi olabilirsiniz ve bir pilot olarak daha iyi olmak için çalışmaya devam edeceğim. Takımın şampiyonayı iyi bir pozisyonda bitirmesine yardımcı olmak için mümkün olduğunca iyi bir konumda yer almaya çalışacağım."

"2019 sezonu benim için oldukça iyiydi. Hockenheim'da podyuma çıktık. Geçen yılı hep iyi hatırlayacağım. Ama gelişebileceğimiz alanlar olduğu çok açık. Bu yıl için belirli hedefler belirlediğimi söylemem. Yaptığım işi yapmaya devam etmek istiyorum, Daha iyisini istiyorum."

"Her zaman geçen sezonki sonucu geliştirmek istiyorum. Gridin ortasındaki mücadelenin yoğunluğu ve kimsenin ne kadar gelişeceğinin bilinmemesi göz önüne alındığında, tahminlerde bulunmak imkansız. Ama pistteki zorlu mücadele için hazırlanıyorum. Orta grubun lideri olmak istiyoruz. Her yarışta, takımın geçen sene olduğu gibi harika bir sezon geçirmesine izin verecek şekilde iyi performans göstermeye çalışmalıyız."

"Sezonun taraftarlar ve sürücüler için heyecan verici olacağını düşünüyorum. Geçen yıl birçok dramatik yarış vardı. Griddeki ve orta gruptaki mücadelenin ne kadar yakın olduğunu göz önüne alırsak, bence pek çok muhteşem yarış göreceğiz. 22 yarış ile nasıl baş edebileceğimizi göreceğiz. Bu Formula 1 tarihinin en uzun sezonu."

"Pierre ile mücadeleye hazırım. Geçen sezon iki takım arkadaşım vardı ve ikisi de çok hızlı ve rekabetçiydi. Pierre çok güçlü bir rakip ve hızlı bir pilot, bu yüzden aramızda sıkı bir mücadele olmasını umuyorum." dedi.

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