Ferrari SF1000 ile SF90 arasındaki 10 fark

Sezonun en çok merak edilen araçlarından olan Ferrari SF1000, birkaç gün önce tanıtılmıştı. Yeni aracın tanıtılmasının ardından Ferrari SF1000 için ilk teknik analizi hazırlamıştık ancak Giorgio Piola'nın çizimleriyle aradaki farkları görmek isteyeceğinizi düşündük.

Genel olarak geçen seneki aracın ana hatlarını koruyan Ferrari, aracın özellikle ortasından itibaren geriye doğru bazı ciddi değişiklikler yaptı.

Ferrari'nin geçen seneki aracı düzlükte hızlıyken virajlarda yavaş kalıyordu. Takım, geçen seneki Singapur GP'den itibaren durumu tersine çevirecek adımlar atmaya başlamıştı ve 2020 aracıyla aynı yönde ilerlemeyi sürdürdü. Enrico Cardile, David Sanchez ve Simone Resta, geçen seneki konsepti virajlarda da hızlı olacak şekilde düzenlemeye çalıştılar.

Ferrari'nin 2019 ve 2020 araçları arasındaki 10 farkı inceleyeceğiz. Aşağıdaki resimde kara kalem ile çizilmiş olan 2020 aracını, renklendirilmiş olan ise 2019 aracını gösteriyor. Sarı çizgiler, aradaki farkları işaret ediyor.

Ferrari SF1000 vs Ferrari SF90 Fotoğraf: Giorgio Piola

1 Ferrari, geçen sene Singapur GP'den itibaren görmüş olduğumuz burun tasarımını bu sene de devam ettirdi ancak çok dikkatli gözler, burundaki çıkıntının geçen seneye göre daha önde olduğunu, daha doğrusu arkasındaki kesik bölümün bir miktar geriye doğru çekildiğini görmüş olmalı. Kanadın dış kısmı, geçen sene olduğu gibi hava akımını lastiklerin dışına doğru yönlendirecek şekilde tasarlanmış durumda.

2 Burun altında yer alan pelerin hava yönlendirici kanat sistemi bu sene biraz daha farklı. Burundaki çıkıntının iki yanındaki kanalla entegre bir şekilde çalışan pelerin kanat, şasi altındaki hava yönlendirici kanatlarla aynı doğrultuda çalışıyor. Burun ve şasi altında bir tarafta toplam 7 adet kanat yer alıyor. En öndeki uzun olan kanat, hava akımını arkada aşağıya doğru gidecek şekilde yönlendiriyor.

3 Ferrari de Red Bull gibi OZ Racing'in yeni magnezyum jantlarını kullanıyor. 9 kollu bu jantın kolları geçen seneye kıyasla artık daha uzun ve incelmiş durumda. Bildiğiniz üzere FIA, geçen sene jant içerisinden geçen ve aerodinamik katkı sağlayan hava akımına yasak getirmişti. Üflemeli aksın yasaklanmasının ardından takımlar farklı şekilde bu etkiyi kullanmaya çalışıyorlar. OZ Racing bu jantıyla, orta bölümde disklerden çıkan havayı dışarı itebilmek için mümkün olduğu kadar alan açmaya çalışmış durumda.

Ön süspansiyon push rod (itme kollu) olmaya devam ediyor ve genel olarak geçen seneki tasarımı korundu.

4 Bargeboard, yeni sidepod hava girişimiyle birlikte değiştirildi. Bildiğiniz üzere bargeboard kısmı, sene boyunca değiştirilen ve yere basma gücü üretiminde önemli rol oynayan karmaşık bir parça. Ferrari'nin yeni bargeboardunda, ön tarafta eskisine göre daha yüksek 3 parça yer alıyor. Buradan gelen hava akımı, Red Bull benzeri iki bumerang kanat ile sidepod ve tabana doğru yönlendiriliyor.

5 Aynalar önceden sadece arkayı görmeye sağlayan parçalar olsa da artık öyle değiller. Son senelerde ayna ve ayna kolları çok ciddi bir şekilde aerodinamik kazanç sağlamak için kullanılıyor. Ferrari de aynaları ön lastiklerden gelen hava akımını yönlendirmek için güncelledi ve aynanın dışına yeni bir bölüm ekledi.

6 Kokpit üzerindeki hava girişi, geçen sene olduğu gibi dar ve üçgen şeklinde. Bu bölümde en dikkat çekici olan yenilik, hava girişinin yanında yer alan boynuz kanatlar. 2005 McLaren aracında gördüğümüz bu kanatları, geçmişte dönem dönem farklı araçlar üzerinde görmüştük. Bu kanatlar arka kanada giden hava akımının daha verimli olmasını sağlıyor.

7 Ferrari SF1000'in arka tarafı, yeni güç ünitesi yerleşimi sayesinde daha iyi paketlenmiş durumda. Daha düşük bir çizgide yerleştirilen güç ünitesinin 20 beygir daha güçlü olduğu söyleniyor.

8 Yenilenen vites kutusu eskisine göre daha kısalmış durumda. Bu sayede mühendisler arka tarafı daha dar paketleyerek bu bölümde yer alan iki kanalı genişlettiler.

9 Motor kapağının arkasında yer alan T-kanat çift katlı ancak dış bölümü oval değil, aşağı doğru uzanan keskin hatlara sahip. Arka kanadın ortasında, tepede kupu boynu şekline sahip iki destek koluna sahip. Destek kollarının ortasında ana egzoz borusu ve üzerinde atık borusu yer alıyor. Geçen sene Abu Dhabi'deki testlerde Ferrari, iki yana doğru açılan atık borusu test etmişti ancak araçta bu tasarımı kullanmadı.

10 Arka kanat şu an için klasik arka kanat ancak kış testlerinde bu bölümde güncelleme olabilir.