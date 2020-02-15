Gasly, yeni aracı sürmek için sabırsızlanıyor

Pierre Gasly, 2019 sezonuna Red Bull'da başlamıştı ancak beklentilerin altında kaldığı ilk yarının ardından Toro Rosso'ya döndü.

İkinci yarıdaki etkileyici performansını Brezilya'daki podyumla süsleyen Fransız sürücü, AlphaTauri adını alan Toro Rosso ile başarıllı bir yıl geçirmek istiyor.

Gasly, "Geçen yıl çok ilginçti, hem profesyonel anlamda hem de kişisel hayatımda pek çok şey gerçekleşti. Çok olgunlaştım ve çok şey öğrendim. Brezilya'da ikinci oldum ve bu son 14 yılda Toro Rosso'nun en iyi ikinci sonucuydu. Geçen sezonun da en iyisiydi. Çalışmamızdan ve işlerin gidişatından çok memnunum ve şimdi, başarılı şekilde başlamak istediğim yeni sezon hakkında iyimserim."

"Takım aynı kaldığı için herkes motive ve çalışmaya odaklanıyor. Herkes yeni sezon öncesinde çok mutlu ve geçen yıldan daha iyi performans göstermek istiyor."

"Geçen yıl sezon ortasında takıma katıldım. Genel olarak hem Daniil hem de ben yılın ikinci yarısında sürekli puan kazandık. Takımın aracın gelişiminde doğru yönü seçtiğine inanıyorum. 2018 ile 2019'u karşılaştırırsak, göze görülür derecede daha iyiydi."

"Yarış hafta sonuna hazırlık konusunda ilerleme kaydettik. Doğru yoldayız, ancak sezon öncesi testlerinin nasıl geçtiğini göreceğiz. Geçen yılki başarımız takım çalışmasının bir ürünü, inanıyorum ki aynı ruhla devam edebiliriz"

"Her zaman yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Formula 1'de üçüncü sezonum olacak. Buna geçen yıla kıyasla daha iyi hazırlandım çünkü daha deneyimliyim. Yıl sonunda takımla birlikte neye ihtiyacımız olduğunu ve potansiyelimizi nasıl en üst seviyeye çıkarabileceğimizi anladık. Çalışmaya devam etmek gerekiyor. Sezon boyunca puan kazanmak için sürekli iyi sonuçlar elde etmek önemli. Her şansı kullanmalıyız, tıpkı geçen yıl yaptığımız gibi.

"Honda'nın geçen yılki sonuçlarından çok etkilendim, 2015'te Formula 1'e döndükten sonra ilk zaferlerini aldılar ve böylelikle uzun yıllar boyunca yaptıkları sıkı çalışmaların karşılığını aldılar. Gridin ortasındaki bir takım için yarışarak podyum kazandım ve Honda bu fırsatı değerlendirmemize yardımcı oldu. Onlarla çalışmayı seviyorum, ortak hedeflerimiz var."

"22 yarışla çok ilginç bir yıl olacak. Tabii ki, inanılmaz derecede yoğun olacak, ama bunu iyi bir sonuç elde etmek için yeni bir fırsat olarak görüyorum. Hemen şimdi başlamasını istiyorum."

"Milano'ya taşınmaya karar vermemin birçok sebebinden biri moda sevgim. AlphaTauri markasının takımın bir partneri haline gelmesinden ötürü çok memnunum. Yeni aracı denemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Eminim daha iyi, daha rahat ve daha hoş olacak. Bu markayı ve çalışma tutumunu biliyorum, bu yüzden bu ortaklıktan çok memnunum."

"Artık takım için yeni bir hikaye başlıyor ve en başından itibaren burada yer aldığım için mutluluk duyuyorum. Takım aynı kaldı, bu yüzden AlphaTauri'nin sezona başarılı bir şekilde başlaması önemli olacak." dedi.