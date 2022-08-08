Fiorio: "Ferrari'nin strateji konusunda bazen içgüdüsel hareket etmesi gerekiyor"

"Takımın gelişmesine olanak sağlayacak bazı çözümler bulması gerekiyor. Modern Formula 1'de zaferler elde etmek için her şeyi neredeyse mükemmel şekilde yapmanız gerekir."

"Jean Todt ve Michael Schumacher döneminde durum biraz farklıydı. O zaman Ferrari araçları o kadar hızlıydı ki bazı hataları telafi etmek mümkündü. Şimdi bunu yapmak imkansız."

"Ayrıca şu anda fabrikada yer alan bir kontrol merkezi gibi her türlü son teknoloji fikrin saçmalık olduğunu düşünüyorum. Maranello'da, yarış sırasında mühendislerin çalıştığı ve görevi, yarış takımının pistte çalışmasına yardımcı olmak olan özel bir oda var. Fakat sadece işleri karmaşıklaştırıyor."

"Galibiyeti mağlubiyetten ayıran kararlar saniyeler içinde alınır ve bilgisayarlar tarafından gerçekleştirilen on binlerce hesaplama işlemine değil, takım stratejistlerinin deneyimlerine ve içgüdülerine dayanır." dedi.

Yaşananlar için pilotların suçlanıp suçlanamayacağı sorusuna Binotto, "Takımın başarısızlıkları için bana göre pilotlar suçlanamaz. Ferrari'nin harika sürücüleri var. İkisi de Formula 1'de ilk 5'te yer alıyor. Leclerc sıralama turlarında inanılmaz hızlı ve Sainz'ın yarış temposu harika."

"Her ikisi de Ferrari'ye takımlar şampiyonluğunu getirebilecek kadar iyi. Şahsen ben böyle güçlü bir kadroyu asla değiştirmem." cevabını verdi.