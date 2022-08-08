Fiorio: "Ferrari'nin strateji konusunda bazen içgüdüsel hareket etmesi gerekiyor"
Cesare Fiorio, Ferrari' strateji ekibinin içgüdüsel davranmaya başlaması gerektiği görüşünde.
Ferrari bu yıl şimdiye kadar özellikle tek turda gridin en iyi aracına sahipti ancak pazar günleri bunu galibiyete dönüştürmekte zorlandı.
Yaşanan sorunlar ve yapılan hatalarla Ferrari, şimdiye kadar sadece beş yarış kazanabildi ve bundan ötürü ciddi hayal kırıklığı yaşıyor.
Ferrari'nin motor sporlarındaki efsanevi figürleri arasında yer alan Cesare Fiorio, La Gazzetta dello Sport ile yaptığı röportajda, Ferrari'nin 2022 sezonunda şimdiye kadar ortaya koyduğu performansı yorumladı.
Fiorio, "Mattia Binotto'nun Ferrari'yi, her yarışta zafer için savaşabilecek bir takım haline getirdiğini kabul etmek gerekiyor."
"Binotto mükemmel bir mühendis. Daha önce bir motor uzmanıydı, sonra teknik direktör oldu ve şimdi tamamen farklı bir işi var."
"Şu anda Ferrari yanlış şeyler yapıyor ve Binotto'nun görevi gereği tüm bunlarla baş etmesi gerekiyor."
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Takımın gelişmesine olanak sağlayacak bazı çözümler bulması gerekiyor. Modern Formula 1'de zaferler elde etmek için her şeyi neredeyse mükemmel şekilde yapmanız gerekir."
"Jean Todt ve Michael Schumacher döneminde durum biraz farklıydı. O zaman Ferrari araçları o kadar hızlıydı ki bazı hataları telafi etmek mümkündü. Şimdi bunu yapmak imkansız."
"Ayrıca şu anda fabrikada yer alan bir kontrol merkezi gibi her türlü son teknoloji fikrin saçmalık olduğunu düşünüyorum. Maranello'da, yarış sırasında mühendislerin çalıştığı ve görevi, yarış takımının pistte çalışmasına yardımcı olmak olan özel bir oda var. Fakat sadece işleri karmaşıklaştırıyor."
"Galibiyeti mağlubiyetten ayıran kararlar saniyeler içinde alınır ve bilgisayarlar tarafından gerçekleştirilen on binlerce hesaplama işlemine değil, takım stratejistlerinin deneyimlerine ve içgüdülerine dayanır." dedi.
Yaşananlar için pilotların suçlanıp suçlanamayacağı sorusuna Binotto, "Takımın başarısızlıkları için bana göre pilotlar suçlanamaz. Ferrari'nin harika sürücüleri var. İkisi de Formula 1'de ilk 5'te yer alıyor. Leclerc sıralama turlarında inanılmaz hızlı ve Sainz'ın yarış temposu harika."
"Her ikisi de Ferrari'ye takımlar şampiyonluğunu getirebilecek kadar iyi. Şahsen ben böyle güçlü bir kadroyu asla değiştirmem." cevabını verdi.
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