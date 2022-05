Szafnauer: "İspanya'da iki araçla birden puan almak istiyoruz"

Haberi dinle

Alpine bu yıl şimdiye kadarki beş yarışın dördünden puanla ayrılsa da, sadece sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn'de iki araçla birden puan aldı ve bu açıdan durum, geçen yılın tam tersi gibi görünüyor.

Geçen yıl her iki pilot da düzenli olarak puan almayı başarıyordu ancak bu yıl Fernando Alonso'nun yaşadığı sorunlar ve şanssızlıklar, İspanyol pilotun puan almasını engelledi.

Bu açıdan takım, hemen hemen her yarışta iki araçla birden puan alabilirdi ancak sorunlar buna engel oldu.

Bu hafta sonu yeni bir arka kanada sahip olacaklarını söyleyen Otmar Szafnauer, iki araçla da puan almak istediklerini söyledi.

Szafnauer, sözlerine ilk Miami GP hakkında konuşarak başladı: "Böyle ikonik yerlere geldiğiniz zaman Formula 1'in yarattığı heyecanı görmek harika."

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Her yeni yarışta olduğu gibi orada da olumlu anlar vardı ve hafta sonu boyunca bazı harika fikirler gördük fakat gelecek yıl için geliştirilmesi gereken şeyler de vardı. Ancak bunlar her zaman oluyor. Her şey yavaş yavaş oturuyor. Ancak genel anlamda harika bir deneyimdi."

"Şu anda daha tanıdık bir ortama döneceğimiz Barselona'ya odaklanıyoruz. Burayı çok iyi biliyoruz çünkü bu pisti yılda iki kez ziyaret ediyoruz!"

"Her şeyden önce bu hafta sonu iki araçla birden puan kazanmamız gerekiyor, ki sezon başından beri bunu yapamadık. Bu yıl için belirlenen hedeflere ulaşmak için kalan tüm yarışlarda en az bunu yapmamız lazım."

"Rekabetçi bir aracımız var ama bunu pazar günleri puana dönüştürmek çok önemli. Şimdi hatasız bir hafta sonu geçirmek ve iyi bir sonuç almak istiyoruz. Sadece kontrolümüz dahilinde olan şeyleri kontrol edebiliriz ve Barselona'daki hedefimiz bu olacak. Her iki pilotumuz da bunu yapmaya hazır."

"Bu yıl çok ilginç bir güncelleme mücadelesi var ve tüm takımlar yoğun şekilde araçlarını geliştirmeye çalışıyorlar. Şimdiye kadar her iki araçta birden kullandığımız yeni taban da dahil olmak üzere A522'ye getirdiğimiz güncellemelerin performansından memnunum."

"Gelişim programımız tüm hızıyla devam ediyor ve sonraki yarışlar için yeni parçalar hazırlıyoruz. Barselona'da her iki araçta da önceki versiyondan çok daha verimli çalışan yeni bir arka kanat getireceğiz."