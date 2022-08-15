Horner: "Vettel'in Red Bull'dan ayrılması o an için doğruydu"

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Red Bull Takım Patronu, F1 yarışlarından sezon sonunda emekli olacağını açıklayan Vettel ile anılarını paylaşan F1’deki birçok kişiden biri.

Horner ve Vettel sporda uzun süre birlikte çalışmaktan keyif aldılar; Red Bull'un genç sürücü programında yetişen Vettel, 2009'da Red Bull pilotu oldu.

Vettel, 2010-13 yılları arasında Red Bull'da dört dünya şampiyonluğu kazandı fakat zorlu 2014 sezonunun ardından takımdan ayrılmayı seçti.

Alman pilot, uzun yıllar hayalini kurduğu Ferrari'ye gitmeyi kabul etse de, İtalyan takımla geçirdiği yıllarda bir daha eski günlerini tekrarlayamadı.

Horner, Vettel'in Red Bull'dan ayrılışıyla ilgili koşulları ve o zamanki duygularını dile getirdi.

Horner, Sky Sports F1'e yaptığı açıklamada, "O zamanlar rekabetçi değildik."

"Mercedes büyük bir avantaja sahipti ve Ferrari yükselişte gibi görünüyordu. Renault da kendisini yakın zamanda toparlayacak gibi görünmüyordu.’’

"O zaman onun için doğru olan buydu. "

"Ona rekabetçi bir araç sunamadığımız bir dönemde, Michael Schumacher'in izinden gitme arzusu ve Ferrari'nin cazibesinin onu çekmesi anlaşılabilir bir durumdu.’’

"Üzücüydü, ama tamamen anlaşılabilirdi." dedi.

Çeviri: Asya Kalpar