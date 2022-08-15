Zhou Guanyu, Formula 1’e yeni geldiğinde ırkçılığa uğramış 

Haberi dinle

2021 F2 sezonunu üçüncü sırada bitirerek yeteneğini kanıtlamayı başaran 23 yaşındaki Çinli sürücü, bu yıl F1'e girdi.

Ancak, F1'e geldiğinde "paralı pilot" olmakla suçlandı. Eski Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, "Para işin içine girdiğinde, F1 acımasız olabiliyor.” dediğinde bunu ima etmişti.

Zhou sadece sadece para ile geldiği için suçlanması değil, aynı zamanda F1'deki ilk Çinli pilot olarak sosyal medyada ırkçı tacize uğradığını da açıkladı.

Zhou, “Bu biraz inciticiydi. Formula 2'de ilk üçe girdim ve süper lisans puanları aldım. İnsanlar gerçekten gelişiminizi takip etmeyip böyle konuştuklarında, o zaman benim açımdan can yakıcı oluyor.”

“İnsanlar bugünlerde interneti ve sosyal medyayı çok kullanıyor. Kaç kişinin ırkçı yorum veya benzeri şeyler yapabildiğini görünce oldukça şaşırdım.”

“Hâlâ sizi destekleyen hayranlarınız var ancak birçoğu Formula 2'yi veya alt serileri gerçekten takip etmiyor. Sadece Formula 1'i takip ediyorlar, kim olduğunuzu ve Çinli olduğunuzu görüyorlar. Sonra diyorlar ki sebebi ne olursa olsun F1’de bir yer edinebilmenizin tek nedeni bu.” dedi.

Zhou, Formula 1’de yarışan ilk kişi olma başarısından dolayı Çinli halkın kendisini tebrik etmesini beklediğini ancak bunun tam tersi olduğunu söyledi.

Zhou, “Hayal kırıklığına uğradım çünkü bir hayaliniz olduğunda ve sonunda onu gerçekleştirdiğinizde; insanların sizi tebrik etmelerini bekliyorsunuz ama bu tür mesajlar gönderip sizi küçük düşürmeye çalışıyorlar.”

“Bu yorumların beni hayal kırıklığına uğratmasına izin vermiyorum. Yapabileceğim en iyi şey, pist üzerinde her şeyimi vermek. Bunu kanıtladığımızı düşünüyorum. Şu an çok mutluyum.”

“Kendimi kanıtlayabildim ve çevremdeki insanların çoğunun fikrini değiştirebildim, bu yüzden bu konuda çok mutluyum" dedi.