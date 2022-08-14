Hamilton, mücevher konusunda FIA'nın kafasını karıştırmış

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Söz konusu kendi tarzını oluşturmak olduğunda, muhtemelen Formula 1 tarihinde hiçbir isim Lewis Hamilton ile boy ölçüşemez. Kendine has giyim tarzı ve davranışları sayesinde F1 padoğunda yeni bir çağ açan Hamilton, bu konuda birçok eleştirinin de odağındaki isim.

Son aylarda ise bu tartışmaların FIA'ya kadar taşındığını görüyoruz, bunun fitilini ateşleyen faktör ise yarış direktörü Niels Wittich'in sezonun ilk kısımlarında yayınladığı bir yönerge.

Yönerge, pilotların yarış esnasında gereken şeylerin kurallarda belirtildiğini göstermekte ve kurallara aykırı davranan pilotlara yaptırım uygulanacağını açıklamaktaydı -bu, yönetmeliklere ters düşecek birçok mücevher ve piercing takan Hamilton'ın başının ağrıyacağı bir sürecin başlangıcıydı.

Yönerge nedeniyle son aylarda FIA ile uğraştığı zamanlar olduğunu itiraf eden Hamilton, "Çocukluğumdan beri asla kurallarla aram iyi olmadı, ne yapacağımın söylenmesinden hiçbir zaman hoşlanmadım."

"Onlarla [FIA] konuştum ve 'en az iki piercingimi çıkaramam, birinin nerede olduğunu ise gerçekten açıklayamam' dedim, aslında sadece dalga geçiyordum, nitekim başka hiçbir yerde piercingim yok. Ancak onların kafasında 'kahretsin, t*şaklarını mı deldirdi' şeklinde bir düşünce oluşturduğum için keyifliyim."

"FIA'nın bu konuda beni hedef aldığını hissettim, Çünkü gerçekten mücevher takan tek kişi benim. İnsanlar güce sahip olmayı ve bunun sınırlarını zorlamayı severler." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images