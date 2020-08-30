Horner: "Mercedes'in eğilimi, yüksek eğim konseptinin çalıştığını gösteriyor"

Bu sezonun başında Red Bull'un aracında yaşadığı denge sorunlarının ardından, takımın öncülüğünü yaptığı öne doğru eğim konseptinin gelişim aralığında sona gelinip gelinmediği tartışma konusu olmuştu.

Mercedes ve Racing Point gibi düşük eğimli araçların iyi iş çıkarıyor olmasına rağmen Horner, farklı konseptler arasında çok fark olmadığını söyledi.

Horner, "Mercedes'in de gittikçe arka sürüş yüksekliğini arttırdığını düşünüyorum."

"Son birkaç senede ne kadar yükselttiklerine bakarsanız, bizim çok gerimizde olmadıklarını görürsünüz. Bu açıdan o yoruma katılmıyorum." dedi.

Horner, Red Bull'un RB16'da yaşadıkları sorunların eğim konseptiyle alakalı değil, farklı aerodinamik çözümlerin bir arada beklenen uyumu sağlamamasından kaynaklandığını açığa çıkardı.

Horner, "Araçlar aerodinamik açıdan inanılmaz karmaşık hale geldiler. Sadece bargeboard, ön kanat ve ön kanadın alt kısmını oluşturan bileşenlere bir bakın."

"Doğal olarak bazen tüm bu parçalar bir araya geldiğinde mükemmel uyum içerisinde çalışmıyor. Ancak araçta neyin çalışmadığına dair iyi şeyler öğrendik ve umarım önümüzdeki yarışlarda olumlu adımlar atacağımız güncellemeler olacak. Şu anda önceliğimiz bu hafta sonundan maksimumu çıkarmak olacak." dedi.

Mercedes sezona açık bir şekilde önde başlamış olsa da Horner, Red Bull'un sezonun kalan bölümünde iyi gelişebileceğini düşünüyor.

Horner, "Mercedes şu ana kadar harika iş çıkardı. Çok rekabetçi bir araçla sezona başladılar. Şu anda Mercedes pilotlarını ayırmış olmamız, Max'in gösterdiği olağanüstü başarı ile oldu. Bu farkı kapatmak için çok sıkı çalışıyoruz."

"Ancak onlar büyük, çok iyi yağlanmış, çok iyi finanse edilen bir makine gibi. Açıkçası paket olarak çok iyi iş çıkarıyorlar."

"Biz çok sıkı çalışıyoruz. İyi sonuçlar aldık ve aradaki farkı kapatmak istiyoruz çünkü bu sadece bu seneyi değil, gelecek seneyi de etkileyecek."

"Gelecek yarışlarda araca eklenecek parçalar ve senenin başında yaşadığımız sorunları daha iyi anlamamız sayesinde, aracı daha güçlü bir şekilde geliştirmeyi umuyoruz." dedi.