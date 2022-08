2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni, Abu Dabi GP ile çakışabilir

F1, 2022 sezonu için 23 yarıştan oluşan tarihindeki en büyük takvimi hazırladı ancak bu takvim, son yıllarda gördüğümüzün aksine Aralık ayına kadar uzamıyor ve 20 Kasım'daki Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası ise bölgedeki yoğun sıcaklıklardan dolayı normalde olanın aksine yaz mevsiminde değil, sonbaharda gerçekleştirilecek ve organizasyonun ilk maçının 21 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

Fakat FIFA, geçtiğimiz günlerde açılış maçının 21 Kasım Pazartesi tarihinden, 20 Kasım Pazar'a alındığını açıkladı.

F1, sezon başında 23 yarışlık takvimini hazırlarken, herhangi bir seansın Dünya Kupası ile çakışmamasına özen gösterdi ve normal program uygulansaydı herhangi bir çakışma yaşanmayacaktı. Fakat FIFA'nın yaptığı son değişiklikle birlikte turnuvanın açılış töreni ile Abu Dabi GP çakışacak gibi duruyor.

Katar ile Ekvador arasındaki turnuvanın açılış maçı, TSİ 19.00'da başlayacak; Abu Dabi GP ise 16.00'da başlıyor. Dolayısıyla maçtan ziyade, turnuvanın açılış töreni ile Abu Dabi GP'nin çakışacağını söylemek mümkün.

Sezon içerisinde Le Mans 24 Saat yarışının başlangıcı ile Azerbaycan GP sıralama turları aynı saatte gerçekleştirilmişti ve bazı taraftarlar, zorlu bir tercih yapmak zorunda kalmıştı.

Geçtiğimiz yıl Abu Dabi'deki yarışta Lewis Hamilton ile Max Verstappen son tura kadar şampiyonluk için mücadele etmişlerdi ve F1 tarihinin en popüler yarışlarından birini izlemiştik. Bu yıl ise Verstappen bitime 9 yarış kala en yakın rakibinin 80 puan önünde ve Abu Dabi'ye ikinci şampiyonluğunu ilan etmiş bir şekilde gelme olasılığı bulunuyor.

Dolayısıyla Abu Dabi yarışı, geçen sene gördüğü büyük ilgiyi bu sene büyük ihtimalle görmeyecektir. Yine de hem Dünya Kupası'nın açılış törenini hem de Abu Dabi GP'yi izlemek isteyen spor severler iki etkinlik arasında bir tercih yapmak zorunda kalacak gibi duruyor.

Fireworks light the sky as the champion is decided

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images