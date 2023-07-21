Hamilton: "Mercedes'e güveniyorum"
Lewis Hamilton, durumu toparlayacağı ve gelişeceği konusunda Mercedes'e güveniyor.
Lewis Hamilton, F1'deki son galibiyetini 2021 yılında aldı ve o günden bu yana bazı yarışlarda ikinci olsa da, neredeyse hiç galibiyet savaşı veremedi.
İngiliz pilotun kontratı bu yılın sonunda bitecek ve takımla birkaç yılı kapsayan yeni bir anlaşma imzalaması bekleniyor.
Hamilton'ı takımda tutacak şeylerden birisi de, Mercedes'in gelecek planı gibi görünüyor ve bu konuda konuşan Hamilton, Alman üreticinin planına güvendiğini belirtiyor.
Hamilton, "Takıma hâlâ %100 güveniyorum."
"Elbette istediğimiz konuma gelmemiz epey vakit alacak. Bunu başarmak hiç olay olmayacak ama bunu başarabileceğimize inanıyorum."
"Çalışmaya devam etmeli ve kendimizi geliştirmeliyiz, ki biz de bunu yapıyoruz."
"Takım önümüzdeki yarışlar için yeni parçalar hazırlıyor. Tüm bu güncellemeler yakında hazır olacak fakat onlar gelene kadar elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim."
"Geçtiğimiz günlerde takımla bir toplantı yaptık ve burada gelecek sezonun aracını dahi tartıştık." dedi.
Hamilton geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda en az beş yıl daha F1'de kalmak istediğini söylemişti.
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