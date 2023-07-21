Kayıt Ol
Önceki / Alonso: "Macaristan bizim için daha iyi geçmeli"
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Hamilton: "Mercedes'e güveniyorum"

Lewis Hamilton, durumu toparlayacağı ve gelişeceği konusunda Mercedes'e güveniyor.

Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG on the drivers parade

Lewis Hamilton, F1'deki son galibiyetini 2021 yılında aldı ve o günden bu yana bazı yarışlarda ikinci olsa da, neredeyse hiç galibiyet savaşı veremedi.

İngiliz pilotun kontratı bu yılın sonunda bitecek ve takımla birkaç yılı kapsayan yeni bir anlaşma imzalaması bekleniyor.

Hamilton'ı takımda tutacak şeylerden birisi de, Mercedes'in gelecek planı gibi görünüyor ve bu konuda konuşan Hamilton, Alman üreticinin planına güvendiğini belirtiyor.

Hamilton, "Takıma hâlâ %100 güveniyorum."

"Elbette istediğimiz konuma gelmemiz epey vakit alacak. Bunu başarmak hiç olay olmayacak ama bunu başarabileceğimize inanıyorum."

"Çalışmaya devam etmeli ve kendimizi geliştirmeliyiz, ki biz de bunu yapıyoruz."

"Takım önümüzdeki yarışlar için yeni parçalar hazırlıyor. Tüm bu güncellemeler yakında hazır olacak fakat onlar gelene kadar elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim."

"Geçtiğimiz günlerde takımla bir toplantı yaptık ve burada gelecek sezonun aracını dahi tartıştık." dedi.

Hamilton geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda en az beş yıl daha F1'de kalmak istediğini söylemişti.

paylaşım
yorumlar

Alonso: "Macaristan bizim için daha iyi geçmeli"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Horner: "Hafta sonuna kazayla başlamak kötü oldu"

Horner: "Hafta sonuna kazayla başlamak kötü oldu"

Formula 1
Macaristan GP

Horner: "Hafta sonuna kazayla başlamak kötü oldu" Horner: "Hafta sonuna kazayla başlamak kötü oldu"

Ocon yeni güç ünitesine geçti

Ocon yeni güç ünitesine geçti

Formula 1
Macaristan GP

Ocon yeni güç ünitesine geçti Ocon yeni güç ünitesine geçti

Macaristan GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Macaristan GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Formula 1
Macaristan GP

Macaristan GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları Macaristan GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Şampiyona Verstappen olmadan nasıl görünürdü?

Şampiyona Verstappen olmadan nasıl görünürdü?

Formula 1

Şampiyona Verstappen olmadan nasıl görünürdü? Şampiyona Verstappen olmadan nasıl görünürdü?

Hamilton: "Spa, ölümcül kazanın ardından gereken adımları atmalı"

Hamilton: "Spa, ölümcül kazanın ardından gereken adımları atmalı"

Formula 1

Hamilton: "Spa, ölümcül kazanın ardından gereken adımları atmalı" Hamilton: "Spa, ölümcül kazanın ardından gereken adımları atmalı"

Hamilton, doğru yoldan yapılan her protestoyu destekliyor

Hamilton, doğru yoldan yapılan her protestoyu destekliyor

Formula 1
Avusturya GP

Hamilton, doğru yoldan yapılan her protestoyu destekliyor Hamilton, doğru yoldan yapılan her protestoyu destekliyor

Son Haberler

Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum"

Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum" Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum"

AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"

AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"

F1 Formula 1
Macaristan GP

AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'" AlphaTauri: "De Vries kararı bizim için çok 'duygusaldı'"

2023 Macaristan GP 2. antrenman: Leclerc, Norris'in 0.015 saniye önünde en hızlısı!

2023 Macaristan GP 2. antrenman: Leclerc, Norris'in 0.015 saniye önünde en hızlısı!

F1 Formula 1
Macaristan GP

2023 Macaristan GP 2. antrenman: Leclerc, Norris'in 0.015 saniye önünde en hızlısı! 2023 Macaristan GP 2. antrenman: Leclerc, Norris'in 0.015 saniye önünde en hızlısı!

Hamilton: "Bütçe sınırı cezaları caydırıcı değil"

Hamilton: "Bütçe sınırı cezaları caydırıcı değil"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Hamilton: "Bütçe sınırı cezaları caydırıcı değil" Hamilton: "Bütçe sınırı cezaları caydırıcı değil"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol