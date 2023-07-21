Yedi takım Macaristan GP'ye güncellemelerle geldi

Macaristan yapısı gereği yüksek yere basma gücü isteyen bir pist ve takımların çoğu buraya araçlarında çeşitli değişiklikler yaparak geldiler.

Red Bull, en büyük güncelleme paketini getiren takım oldu. Takım ön ve arka fren kanalı çevresinde değişiklikler yaparken, yeni bir sidepod girişi ve motor kapağı tercih etti.

Ayrıca performansı arttırma amacıyla taban gövdesinde de değişiklikler yapıldı.

Mercedes performans kazanma amacıyla yeni bir ön süspansiyon, ön kanat ve arka kanat getirdi.

AlphaTauri performans kazanma hedefiyle büyük güncellemeler getiren bir başka takım oldu. Bu kapsamda ön kanat, burun, taban gövdesi ve arka kanat değiştirildi.

Ferrari, Alpine, Aston Martin ve Haas ise araçta ufak değişiklikler yaptı.

Williams, Alfa Romeo ve McLaren güncelleme getirmeyen takımlar oldu.

Bu hafta sonu getirilen güncellemeler ve amacı:

Red Bull (5)

Ön köşe/fren kanalı çevresi (Dayanıklılık)

Arka köşe/fren kanalı çevresi (Dayanıklılık)

Sidepod girişi (Dayanıklılık)

Motor kapağı (Dayanıklılık)

Taban gövdesi (Performans)

Mercedes (3)

Ön süspansiyon (Performans)

Ön kanat (Performans)

Arka kanat (Piste özgü)

Ferrari (1)

Ön kanat (Piste özgü)

Alpine (1)

Ön kanat (Piste özgü)

Aston Martin (1)

Motor kapağı (Piste özgü)

Haas (1)

Taban gövdesi (Performans)

AlphaTauri (4)

Ön kanat (Performans)

Burun (Performans)

Taban gövdesi (Performans)

Arka kanat (Performans)