Alonso: "Macaristan bizim için daha iyi geçmeli"
Aston Martin sürücüsü Fernando Alonso, son iki yarışın aksine Macaristan'da daha iyi olmalarını bekliyor.
Aston Martin bu yılın başında çoğu pistte güçlüydü ancak son yarışlarda çok "dalgalı" bir performans sergiledi ve bazı pistlerde çok yavaş kaldı.
İspanyol pilot, son yarış Silverstone'da bu yılki en kötü hafta sonlarından birisini geçirdi fakat yine de puan almayı başardı.
Ancak hafta sonu boyunca McLaren'ın gerisinde kaldılar ve bu da alarm çanlarının çalmasına neden oluyor.
Macaristan GP öncesi konuşan Alonso, pist düzeninden ötürü bu hafta sonu daha iyi olmayı beklediğini söyledi.
İspanyol pilot, perşembe günü şöyle konuştu: "Avusturya ve Silverstone'daki bazı zorluklardan sonra bu hafta sonu için umutluyuz. Umarım daha iyi bir hafta sonu olur."
"Sanırım pist düzeni ve özellikleri bu yıl şimdiye kadar iyi performans gösterdiğimiz yerlere benziyor. Bence yüksek hızlı virajlar ve uzun düzlükler paketimizin güçlü olduğu noktalar değil. Avusturya ve Silverstone bunların açık bir örneğiydi."
"Bu özellikler burada yok. Her ne kadar ana rakiplerimiz gelişmiş olsalar da umarım burada daha güçlü bir performans sergileyebiliriz."
"Güçlü olacaklar, bu yüzden zor olacak. Yine de eğlenmeye çalışacağız."
Şampiyonada ikinciliğin ne kadar gerçekçi olduğu sorusuna Alonso, "Son ana kadar yakın bir mücadele olacak. Neler olacağını göreceğiz."
"Arkamızda güçlü rakipler, çok hızlı takımlar ve sürücüler var. Ferrari ve McLaren şu anda çok güçlü. Hâlâ üçüncü sıradayız ve ikinci bitirmeyi hedefliyoruz fakat ayaklarımızı yere basıyoruz çünkü son ana kadar sıkı bir mücadele olacağını biliyoruz." cevabını verdi.
George Russell, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, at the end of Qualifying
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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