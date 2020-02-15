Hamilton: “Başlangıç iyi!”
Lewis Hamilton, Mercedes W11’le yaptığı ilk sürüşten memnun ayrıldığını söyledi.
Mercedes, 2020 yılında yarışacağı yeni aracı ilk kez cuma günü piste çıkardı ve önce Valtteri Bottas sürüş yaparken, ardından Lewis Hamilton direksiyon başına geçti.
Altı kez dünya şampiyonu, yeni Mercedes’le ilk sürüşünden memnun ayrıldığını söyledi.
Hamilton, “Formula 1 araçlarını çok uzun zamandır sürüyorum ama her seferinde aynı coşkuya, hatta daha fazlasına sahip oluyorum. Nedenini bilmiyorum.”
“Araç mükemmel hissettiriyor. Takım, aracı hazırlayabilmek için çok çaba sarf etti ve ben onu süren iki pilottan biriyim. Kokpitteki pozisyonuma, direksiyonun durumuna ve dengeye dikkat etmeye çalışıyorum. Pistin durumu en iyi halde olmadığı için durum o kadar da basit değil.”
“Bugün her şey yolunda gitti. Ancak aracın ne kadar iyi olduğunu testlerden önce bilmeyeceğiz. Abu Dhabi'dekine çok uzakta olduğumuzu hissetmiyorum, bu yüzden başlangıç iyi.” dedi.
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