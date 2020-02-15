Wolff: “Mercedes dominasyonu, taraftar kaybına sebep olmadı”

Mercedes, geçtiğimiz sezonki 21 yarışın 15’ini kazanmış ve art arda 6 şampiyonluk elde eden ilk takım olmuştu.

Tek bir takımın dominasyonu, F1’in hem taraftarlara hem de gride gelmeyi düşünebilecek takımlara karşı çekiciliğini kaybettiği yönünde eleştirilere yol açtı.

Ancak Mercedes motor sporları şefi Wolff, seriyi takip etmek için hâlâ bazı ilgi çekici hikayeler olduğunu söyledi ve Ferrari ile Red Bull’la mücadelenin, taraftarların F1’i izlemesinin ana sebebi olduğunu vurguladı.

Wolff, “Mercedes’in altıncı şampiyonluğunu kazanması, insanların ilgisini mi azaltıyor? Ancak olay şu ki, hâlâ değişkenlik ve tahmin edilemezlik vardı.”

“Bir hafta sonundan önce bir Ferrari’nin ya da Red Bull’un pole pozisyonunda olup olamayacağını ya da Max Verstappen’in yarışı kazanıp kazanamayacağını bilemezsiniz.”

“Jenerasyon arasındaki savaş büyük bir ilgi çekiyor. Sebastian, Charles’a karşı, Max de Lewis’e karşı. Bu, seyircileri çeken bir şey.”

“Bana göre en iyi haber, izleyicilerimizi ve taraftar kitlemizi genç nesillerle büyütmemiz. Ve bence genel olarak iyi bir yoldayız.” şeklinde konuştu.

F1, 1.9 milyar toplam izleyici sayısı yakaladı ve bu rakam, 2012’den bu yana en yüksek rakam. Dijital kanallar ve sosyal medyada da büyük artış yaşandı.

Wolff, F1’in ücretli TV anlaşmalarına daha çok yönelmesine rağmen, TV izleyicilerini dışlama eğilimini bozduğunu söyledi.

“Normal TV’nin sessizce daralması gereken bir şey olduğunu ve Formula 1 için olmadığını düşünebilirsiniz. Aslında bu, bazı ülkeleri ödeme duvarının ardına taşırken izleyici sayısını arttıran birkaç spordan biri.”

“2019’da neredeyse 2 milyar izleyici, 419 milyon eşsiz izleyici, bir hafta sonu boyunca yaklaşık 90 milyon izleyici ve yarışlar için ortalama 20 milyondan fazla canlı izleyici vardı.”

“Amerikan ligleriyle bile kıyaslandığında, sosyal medyada en hızlı büyüyen sporuz. İyi bir yolda olduğumuzu görebilirsiniz. Sosyal medyayı genişleten Liberty iyi bir iş yapıyor, ki bu daha önce böyle değildi.”

“Bunlar, diğer sporlarla kıyaslandığında çok büyük rakamlar. Yani global çekicilik açısından spor iyi durumda.”