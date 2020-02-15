Wolff: “Mercedes dominasyonu, taraftar kaybına sebep olmadı”

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
FP1:
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
131 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
138 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
221 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
235 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
249 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
256 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
270 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
284 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Wolff: “Mercedes dominasyonu, taraftar kaybına sebep olmadı”

paylaşım
yorumlar
Wolff: “Mercedes dominasyonu, taraftar kaybına sebep olmadı”
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör
15 Şub 2020 13:20

Toto Wolff, Mercedes’in dominasyonu sebebiyle Formula 1’in çekiciliğini kaybettiği yönündeki iddiaları reddetti ve serinin “gerçekten iyi bir yolda” olduğunu söyledi.

Mercedes, geçtiğimiz sezonki 21 yarışın 15’ini kazanmış ve art arda 6 şampiyonluk elde eden ilk takım olmuştu.

Tek bir takımın dominasyonu, F1’in hem taraftarlara hem de gride gelmeyi düşünebilecek takımlara karşı çekiciliğini kaybettiği yönünde eleştirilere yol açtı.

Ancak Mercedes motor sporları şefi Wolff, seriyi takip etmek için hâlâ bazı ilgi çekici hikayeler olduğunu söyledi ve Ferrari ile Red Bull’la mücadelenin, taraftarların F1’i izlemesinin ana sebebi olduğunu vurguladı.

Wolff, “Mercedes’in altıncı şampiyonluğunu kazanması, insanların ilgisini mi azaltıyor? Ancak olay şu ki, hâlâ değişkenlik ve tahmin edilemezlik vardı.”

“Bir hafta sonundan önce bir Ferrari’nin ya da Red Bull’un pole pozisyonunda olup olamayacağını ya da Max Verstappen’in yarışı kazanıp kazanamayacağını bilemezsiniz.”

“Jenerasyon arasındaki savaş büyük bir ilgi çekiyor. Sebastian, Charles’a karşı, Max de Lewis’e karşı. Bu, seyircileri çeken bir şey.”

“Bana göre en iyi haber, izleyicilerimizi ve taraftar kitlemizi genç nesillerle büyütmemiz. Ve bence genel olarak iyi bir yoldayız.” şeklinde konuştu.

F1, 1.9 milyar toplam izleyici sayısı yakaladı ve bu rakam, 2012’den bu yana en yüksek rakam. Dijital kanallar ve sosyal medyada da büyük artış yaşandı.

İlgili haberler:

Wolff, F1’in ücretli TV anlaşmalarına daha çok yönelmesine rağmen, TV izleyicilerini dışlama eğilimini bozduğunu söyledi.

“Normal TV’nin sessizce daralması gereken bir şey olduğunu ve Formula 1 için olmadığını düşünebilirsiniz. Aslında bu, bazı ülkeleri ödeme duvarının ardına taşırken izleyici sayısını arttıran birkaç spordan biri.”

“2019’da neredeyse 2 milyar izleyici, 419 milyon eşsiz izleyici, bir hafta sonu boyunca yaklaşık 90 milyon izleyici ve yarışlar için ortalama 20 milyondan fazla canlı izleyici vardı.”

“Amerikan ligleriyle bile kıyaslandığında, sosyal medyada en hızlı büyüyen sporuz. İyi bir yolda olduğumuzu görebilirsiniz. Sosyal medyayı genişleten Liberty iyi bir iş yapıyor, ki bu daha önce böyle değildi.”

“Bunlar, diğer sporlarla kıyaslandığında çok büyük rakamlar. Yani global çekicilik açısından spor iyi durumda.”

Sonraki haber
Teknik analiz: AlphaTauri AT01

Önceki haber

Teknik analiz: AlphaTauri AT01
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Luke Smith

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
26 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
05:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
09:00
16:00
FP3
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
07:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
10:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
09:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari SF1000 ile SF90 arasındaki 10 fark

2
Formula 1

Wolff: “Mercedes dominasyonu, taraftar kaybına sebep olmadı”

51dk
3
Formula 1

Teknik analiz: Mercedes W11

4
Formula 1

Teknik analiz: AlphaTauri AT01

1s
5
Formula 1

Renault: “Takımların 2021’e odaklanma zamanlaması kritik olacak”

3s

Son Videolar

Mercedes W11 teknik analiz 06:21
Formula 1
35dk

Mercedes W11 teknik analiz

Teknik analiz: McLaren MCL35 08:08
Formula 1

Teknik analiz: McLaren MCL35

Özel: Alfa Romeo C39 shakedown 01:36
Formula 1

Özel: Alfa Romeo C39 shakedown

McLaren MCL35 Lansmanı 00:45
Formula 1

McLaren MCL35 Lansmanı

Canlı izle: 2020 AlphaTauri F1 lansmanı 00:00
Formula 1

Canlı izle: 2020 AlphaTauri F1 lansmanı

Son Haberler

Wolff: “Mercedes dominasyonu, taraftar kaybına sebep olmadı”
F1

Wolff: “Mercedes dominasyonu, taraftar kaybına sebep olmadı”

Teknik analiz: AlphaTauri AT01
F1

Teknik analiz: AlphaTauri AT01

Renault: “Takımların 2021’e odaklanma zamanlaması kritik olacak”
F1

Renault: “Takımların 2021’e odaklanma zamanlaması kritik olacak”

AlphaTauri, 2020 aracını Misano'da piste çıkardı!
F1

AlphaTauri, 2020 aracını Misano'da piste çıkardı!

Ferrari SF1000 ile SF90 arasındaki 10 fark
F1

Ferrari SF1000 ile SF90 arasındaki 10 fark

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.