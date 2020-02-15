Mercedes FE projesi, F1’e yardımcı oluyor

Alman üretici, 2019-2020 sezonunda Formula E’ye katılacağını 2017 yılında açıklamış ve Brixworth’te yer alan Yüksek Performanslı Güç Üniteleri Bölümü(HPP), F1 ile beraber FE için de güç ünitesi geliştirdi. HPP motor şefi Cowell, FE tarafında öğrenilen derslerin şimdiden F1 için yararlı hale geldiğini söyledi.

Cowell, “Formula E, elektrik motorunun araca güç veren tek şeyin olduğu büyüleyici bir şampiyona. Bundan dolayı bu elektrikli makinenin, inventörün ve tüm kontrol sistemlerinin verimlilikleri çok önemli ve tork aktarımının doğruluğu kritik.”

“FE’deki bazı gelişimleri öğrenmek artık F1’e de destek sağlıyor. Yani bu sene Melbourne’den itibaren F1 hibrit sistemimiz, Formula E gelişim çalışmalarından faydalanacak. Ayrıca FE programından çıkan bazı üretim gelişimleri de yaptık.”

“Kendi elektrikli makinelerimizi üretiyoruz ve FE için geliştirilen bazı teknikler, bu yıl F1’deki elektrikli makinelere de uygulanıyor. Bunu görmek heyecan verici. Geçmişte Project One(hiper araç) gelişimi de F1’i desteklemişti, şimdi de Formula E’nin mühendislik ve üretim teknolojisinin F1’i beslediğini görüyoruz.”

“Yüksek rekabet bulunan iki seride mühendislik çalışması yapmak başlangıçta zordu, çünkü yeni seriler için doğru insanları bulmak zaman alıyor. Bu insanlardan bazıları F1 takımından transfer edildi, bazıları ise dışarıdan alındı.”

“Ancak genel olarak bunun fayda sağladığını düşünüyorum. Çünkü bu, kariyerlerin yeni serilerde ve yeni teknolojilerde gelişmesi için fırsatlar sunuyor ve şimdi de ikisi arasındaki fikir alışverişini görüyoruz. Sonuç olarak her iki güç ünitesi de fayda görecek.” şeklinde konuştu.

Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne, Mexico City E-Prix öncesinde Formula E’yi lider götürüyor.