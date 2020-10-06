AMG, 2021'de Mercedes F1 takımıyla bağını güçlendirecek

Mercedes, bugün yatırımcılarına açıkladığı yeni küresel stratejisinde, elektrifikasyona tam manasıyla adanmış olduğunu belirtti.

Bu kapsamda elektrikli araç yelpazesi yeni modellerle genişletilecek ve Maybach, G, EQ ve AMG alt markalarının daha fazla büyümesi için özel çaba sarf edilecek.

AMG, Mercedes bünyesinde daha çok performansa odaklandığı için, AMG ve F1 takımı arasındaki bağın güçlendirileceği belirtildi.

Şimdiye kadar F1 turbo hibrit motorunun yerleştirildiği Project One yol otomobili üzerinde çalışmalar yapıldı. Bu aracın gelecek sene yollara çıkması hedefleniyor ancak işbirliğinin daha ileri seviyede olması planlanıyor.

F1 takımı ve AMG arasında teknoloji transferinin daha fazla olması, AMG'nin aracın renk tasarımında daha öne çıkarılması ve bu sayede daha fazla reklam çalışması yapılması bekleniyor. Yani böylece AMG logosu, Mercedes F1 araçları üzerinde daha büyük şekilde yer alacak.

Mercedes F1 W11 bargeboard detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes CEO'su Ola Kallenius, "Formula 1'deki teknoloji gelişimini performanslı hibrit motorlar ve diğer heyecan verici teknolojiler için kullanacağız ve onları AMG araçlarına aktaracağız."

"Project One ile Formula 1 güç ünitesini alıp yol otomobillerine ekliyoruz. Bu yüzden AMG'nin ilerlemesi için Formula 1'i daha fazla kullanmak doğal bir süreç." dedi.

Honda, gelecekte daha fazla elektrifikasyon için F1'den çekildiğini açıklasa da, Mercedes gelecekteki elektrikleşme mücadelesinde F1'in kendileri için değerli ve anahtar mecra olduğunu belirtti.

AMG ve F1'in daha yakın bağ kurması ile Mercedes, mevcut F1 yapılanmasını yol otomobillerini bir sonraki seviyeye taşıyabilmek için değerlendirecek.

Vision EQXX adı verilen teknoloji programıyla Mercedes, mevcut bataryalardan çok daha fazla mesafe kat edebilecek elektrikli araçlar üretmeyi planlıyor. Bunun için Stutgart'ta özel bir çalışma grubu kuruldu ve bu projeye Mercedes Yüksek Performanslı Güç Üniteleri bölümünde uzman isimler dahil edilecek.

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