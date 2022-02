Formula 1, Mühendislik Burs programını 2025'e kadar uzattı

Haberi dinle

Formula 1 Mühendislik Bursları, Formula 1'in bağımsız başkanlığını yapan Chase Carey'nin 1 milyon dolarlık yatırımıyla geçtiğimiz yıl başlatılmıştı. Program, Birleşik Krallık ve İtalya'daki lider üniversitelerin lisans ve lisansüstü programlarına yerleştirilen 10 öğrenciyi şimdiye kadar başarılı bir şekilde destekledi.

Her burs, öğrencinin yaşam masraflarıyla birlikte bütün okul ücretlerini eğitim süresi boyunca karşılıyor. Program şimdi dört yıl daha uzatılacak ve 2022'den 2025'e kadar her yıl 10 öğrenciye burs verilecek.

Formula 1 başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Çeşitliliği ve bu inanılmaz spordaki fırsatları artırmakta kararlıyız."

"Son derece yetenekli öğrencilerin Formula 1 maceralarına başlamaları için harika bir fırsat sağlayan burs programımızın 2025'e kadar uzatıldığını doğrulamaktan da memnunum."

"Yeterince temsil edilemeyen gruplardaki yetenekli insanların, anlamlı fırsatlara sahip olduğundan emin olmaya devam etmek istiyoruz. Chase'in bursiyerleri ilk yıllarında finanse etmek için yaptığı inanılmaz bağışın ardından 10 öğrenci çalışmalarına başlamış durumda. Önümüzdeki yıllarda da programın temellerini inşa etmeye devam etmek istiyoruz.” dedi.

10 burs öğrencisi, programın ortak üniversiteleri tarafından seçildi: Cambridge Üniversitesi, Coventry Üniversitesi, Manchester Metropolitan Üniversitesi, MUNER – Emilia Romagna Motorvehicle Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Strathclyde Üniversitesi.

Bursiyerler çalışmalarına 2021 yılında başladılar ve programın ilk yılına adım attılar. Formula 1, çeşitlilik ve kapsayıcılığı artırmak için programı büyütmek adına, çıraklık ve staj imkanı sunarak iş fırsatları oluşturmayı planlıyor.

Medyadaki siyahi profesyoneller için önde gelen bir grup olan Black Collective of Media in Sport (BCOMS) ve yetersiz sosyo-ekonomik geçmişleri olan yeni nesil mühendislere ilham veren The Blair Project ile birlikte çalışan Formula 1, makine mühendisliği okuyan stajyerleri halihazırda organizasyon içerisinde karşıladı.

Motor sporlarında daha çeşitli bir gelecek inşa etmeye devam eden Formula 1, eğitimlerine ve kariyerlerine odaklanan burslu öğrencileri desteklemeyi dört gözle bekliyor.