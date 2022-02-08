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Mercedes, Hamilton'ın hazırlık için fabrikaya geldiğini doğruladı

Lewis Hamilton, tam anlamıyla yeni Formula 1 sezonuna hazırlanıyor. Britanyalı sürücünün yeni sezonda gridde yer alıp almayacağı henüz net değil ancak takımıyla çalışmalara devam ediyor gibi görünüyor. Mercedes, Motorsport.com'a yedi kez dünya şampiyonunun bu hafta Brackley fabrikasına döndüğünü doğruladı.

Mercedes, Hamilton'ın hazırlık için fabrikaya geldiğini doğruladı
Ronald Vording
Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Abu Dhabi Grand Prix'sinde şampiyonluğu bu şekilde kaybetmek, Lewis Hamilton'ı derinden etkilemişti. Takım patronu Toto Wolff'a göre Mercedes'e sürücüsü büyük hayal kırıklığına uğramıştı ve sporda devam edip etmeyeceği belli değildi.

Hamilton, haftalarca tek bir açıklama dahi yapmadı ve sosyal medyadan paylaşım yapmayı bıraktı. Bazılarına göre Hamilton, FIA'nın Abu Dhabi GP ile alakalı başlattığı soruşturmanın sonuçlanmasını bekliyordu.

Uzun süren sessizliğin ardından yedi kez dünya şampiyonu, geçen cumartesi günü sosyal medya hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaştı ve "Gitmiştim. Şimdi geri döndüm" ifadelerini kullandı.

Mercedes pilotunun son günlerde, Londra'da yoğun şekilde hazırlandığı görülüyor ve tüm bunlar gridde kalacağının işareti gibi görünüyor.

Hamilton bu hafta Mercedes fabrikasına gelerek 2022 hazırlıklarına iyice hız verdi. Kaynaklar, Hamilton'ın salı günü fabrikaya geleceğini ifade etmişlerdi. Ancak Britanyalı sürücünün hem pazartesi hem de salı günleri takım fabrikasında olduğu ortaya çıktı.

Mercedes sözcüsü, Motorsport.com'a verdiği demeçte Hamilton'ın iki gün boyunca 2022'ye hazırlandığını doğruladı.

Şimdilik fabrikaya dönüşüyle alakalı fotoğraf yok. Fakat İngiliz pilot koltuk ayarı yaptırdı ve bir dizi toplantıya katıldı.

Bütün bunlar Hamilton'ın 23 Şubat'ta Barselona'da gerçekleştirilecek testte Mercedes'in direksiyonunda olacağını işaret ediyor. Ayrıca öncesinde yapılacak takım lansmanında yer alması da oldukça muhtemel.

Fakat BBC'nin akşam saatlerinde yaptığı habere göre, tüm bu hazırlıklar Hamilton'ın 2022'de gridde yer alacağının teyidi olarak algılanmamalı.

Habere göre Hamilton kesin olarak FIA soruşturmasının detaylarını bekliyor. 

Soruşturmanın sonuçları, gelecek  hafta gerçekleştirilecek FIA komisyonunda görüşülecek. Fakat nihai sonuç, Bahreyn GP hafta sonunda açıklanacak.

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