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Formula 1 Haberler

Hockenheim: "F1'e ev sahipliği yapma ücretini, kendi başımıza ödeyemeyiz"

Hockenheim, Formula 1'e ev sahipliği yapma ücretinin çok yüksek olduğunu ve bunu ödeyecek güçlerinin olmadığını söyledi.

Hockenheim: "F1'e ev sahipliği yapma ücretini, kendi başımıza ödeyemeyiz"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Almanya, uzun süredir Formula 1'e ev sahipliği yapmakta zorlanıyor. Hem Hockenheim hem de Nürburgring,  F1'in isteği yaklaşık 25 milyon dolarlık ücreti ödemeye yanaşmıyorlar. Bu da Almanya GP'nin gerçekleşmesini engelliyor.

Şu anda Sebastian Vettel ve Mick Schumacher gibi isimlerin gridde yer almasına ve Mercedes'in F1'de önemli başarılar elde etmesine rağmen 2022'de arka arkaya ikinci kez herhangi bir Almanya yarışı gerçekleşmeyecek.

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, bunun kendisini üzdüğünü ve nedenini anlamadığını dile getirmişti.

Şimdi Hockenheim pistinden Domenicali'ye cevap geldi. Pistin yöneticisi Jorn Teske, F1'e ilgi gösterdiklerini ancak maddi konularda anlaşmazlıklar olduğunu belirti.

DPA haber ajansına verdiği demeçte Teske, "Hockenheimring'in Formula 1'e ev sahipliği yapmaya olan ilgisinin devam ettiğini açıklarsak, kimseyi şaşırtmamız olacağız."

"Fakat F1'e ev sahipliği yapmamızın önünde duran engelleri hepimiz açıkça biliyoruz."

"Grand Prix'nin getirdiğinden çok daha fazlasını ödemeye istekli olan çok sayıda ülke olduğu sürece, buna dahil olmamız çok zor olacak."

"Ancak Stefano Domenicali'nin Almanya'nın Formula 1 için ne kadar önemli olduğunu kabul etmesine sevindim ve bunun daha dengeli bir yaklaşım bulmamıza olanak sağlayacağını umuyorum."

"Açıkçası, Grand Prix'nin finansmanının tamamen pist sahiplerine yüklenemeyeceği açık. Bunu karşılayacak gücümüz yok ve bunu yapmak bizim işimiz değil." dedi.

 

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