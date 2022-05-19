Krack: "Artık her yarışa güncelleme getireceğiz"

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Aston Martin, uzun süredir AMR22'yi güncellemek için çaba gösteriyor ve "B araç" olarak görülen yeni versiyon, bu hafta sonu İspanya'ya getirildi.

Takımın İspanya Grand Prix'si için hazırladığı güncellemelerin ölçeği henüz tam olarak belli değil ancak ön kanat, arka kanat, sidepod ve taban gibi çok sayıda güncelleme içermesi bekleniyor.

Bugün RTL'ye konuşan Mike Krack, mühendislerin ve tasarımcıların üzerinde çalıştığı alanları sıraladı.

Takım patronu Mike Krack, RTL ile yaptığı röportajda, "En büyük ve en önemli değişiklikler aerodinamikti."

"Sonrasında aracın ağırlığını azaltmaya çalıştık. Üçüncüsü, direksiyonun daha duyarlı hale gelmesi ve daha yeterli geri bildirim sağlaması gerekiyordu. Önceki birkaç yarışta oldukça fazla olay yaşadık pilotlarımız sıklıkla pistten çıktılar ve bu, hiç normal değil."

"Artık her yarışa güncelleme getirmek istiyoruz. Bazıları daha küçük, bazıları daha büyük olacak. Düzenli olarak ilerleme kaydetmenin önemli olacağını düşünüyorum." "Sanırım birkaç yarışın ardından formumuzu geliştirebiliriz fakat X yarışında ya da Y yarışında iyi sonuçlar alacağımıza dair söz vermek aptalca olurdu." "Bazı güncellemeler getirseniz bile, öncelikle bunların ne kadar etkili çalıştığını öğrenmeniz gerekiyor." dedi.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 interview Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images