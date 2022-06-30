FIA dalgalanma kurallarında geri adım attı, ikinci taban destek kolundan vazgeçti

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Yönetim, Kanada GP öncesinde sürücülerin güvenliği için araçların zıplama miktarını sınırlamak istediğine dair bir teknik direktif yayınlandı.

FIA, araçların yukarı aşağı zıplamasına izin verilen bir sınır tanımlanmasına yardımcı olacak bir Aerodinamik Salınım Metriği (AOM) oluşturmak istedi.

Metrik yürürlüğe sokulduğunda, sınırı aşan her takım dalgalanmayı azaltmak için sürüş yüksekliğini artırmak zorunda kalacak.

Bu gerekliliklere uymayı reddeden ve aracında zıplama yaşamaya devam eden her takım, grand prix etkinliğinden uzaklaştırılma riskiyle karşı karşıya olacak çünkü araç "tehlikeli bir yapı" olarak nitelendirilebilecek.

FIA, veri toplamaya Kanada GP'de başladı ve araçların nasıl davrandığını daha iyi anlamak için bir araç-içi akselerometre kullandı.

Montreal verilerinin analiz edilmesinin ve durumla ilgili teknik direktörlerle görüşülmesinin ardından, FIA'nın aksiyon almadan önce daha fazla veri toplamak istediği anlaşılıyor.

Bu, en azından bu hafta sonu gerçekleştirilecek Britanya Grand Prix'si için metrik uygulanmayacağı ve F1 takımlarının araçlarını istedikleri kadar aşağıda çalıştırabilecekleri anlamına geliyor.

İkinci destek kolu kaldırıldı

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Kanada öncesi yayınlanan teknik direktifte yer alan tartışmalı maddelerden biri de, takımlara ikinci bir destek kolu eklemeleri ve tabanlarını güçlendirmeleri için yeşil ışık yakılması oldu.

Bu karar, bazı takımlar tarafından şikayetler aldı ve teknik direktiflerin kuralları değiştirme yetkisi olmadığı için bunun FIA protokollerinin ihlali olduğu söylendi.

Ayrıca, Mercedes'in Kanada'daki cuma antrenmanı için ikinci destek kolunu bu kadar hızlı bir şekilde ekleyebilmesi, Alman otomobil üreticisinin FIA'nın niyetlerinden daha önceden haberdar olduğuna dair endişelere yol açtı.

Mercedes, cumartesi günü ikinci destek kolunu araçtan kaldırdı çünkü ilerleme kaydetmeleri için gerekli adımı sağlamadığını düşündü. Ayrıca rakip takımların da protesto etme ihtimali vardı.

FIA'nın bu hafta sonu Silverstone yarışı için ikinci destek koluna yeniden izin verme imkanı olsa da, bu yolu tercih etmedi.

Bunun yerine, karşılaştıkları dalgalanma sorunlarından kurtulmalarına yardımcı olmak için takımlara ekstra olanaklar verilmeyecek.

Bazı takımlar ise, FIA'nın dalgalanma problemine hiç müdahale etmemesi gerektiğine inanıyor.

Alfa Romeo pist üstü mühendislik başkanı Xevi Pujolar şunları söyledi: "Eğer istersek, biz de zıplama yaşayabilirdik."

"Bu aracı nerede çalıştırmayı seçtiğinize bağlı. Eğer kanguru gibi zıplamasını isteseydik, bunu da yapardık. Fakat bunun dışında kalmayı seçtik: sadece sürücünün rahatı için değil, araca hasar vermekten kaçınmak için de bunu yaptık. Bunun performansımız üzerinde herhangi bir etkisini görmüyorum."