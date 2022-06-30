Button: "Verstappen sürüşüyle Hamilton'ı şaşırttı"

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2021 F1 sezonu her zaman Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki mücadeleyle hatırlanacak. İkili pist üstünde birkaç kez temas yaşadıkları sezonun son turuna kadar kıyasıya bir rekabet içerisinde girdiler.

2010-12 yılları arası Hamilton'ın takım arkadaşlığını yapan Jenson Button, hem Verstappen hem de İngiliz pilotla aynı pisti paylaştı.

Button'a göre Verstappen, yaptığı hamlelerle yedi kez dünya şampiyonunu sürüş stilini değiştirmeye zorladı.

Button, WTF1'e şöyle dedi: "Bence Lewis şoke oldu ve Max'in ne kadar agresif olabileceğinin farkına vardı."

"Max düzenli olarak hiç beklemediğiniz anlarda ya da 'Beni geçmek için DRS bölgesini bekliyor' diye düşündüğünüz zamanlarda geçiş yapıyor."

"Bence bu durum Lewis'i korkuttu. Bunu anlayabilirim. Bu onun için sürpriz oldu. Daha sonra sürüş stilini uyarlamak ve daha agresif olmak zorunda kaldı, ki bunu görmek çok etkileyiciydi."

Verstappen bu yıl Charles Leclerc ile savaşıyor ve ikili arasında hiç temas olmadı. Button'a göre Leclerc, Verstappen'in ne zaman ne yapacağını çok iyi biliyor.

"Max'le savaşırken Charles geri çekiliyor çünkü yakın olduğunu ve bir şeyler deneyeceğini çok iyi biliyor. O 'Tamam, bir şeyler yapacağını biliyorum. Sağa çekileceğim ve aracı öyle bir konumlandıracağım ki, çıkışta onu geçeceğim' diye düşünüyor."

"Fakat Max'in bu kadar iyi geçişler yapabilmesi, etrafında olup bitenlerin bu kadar farkında olması etkileyici. Buna sahip olan başka bir sürücü daha olduğunu düşünmüyorum, bu da ona karşı yarışmayı zorlaştırıyor."

"Birlikte yarışırken ilk virajda 'kaza yapacak' diye düşündüğüm ama yoluna sorunsuz şekilde devam ettiği ataklarını gördüm. Bunun nedeni, etrafının çok farkında olması. Araç üzerindeki kontrolü çok iyi ve bu yüzden kolay kolay kaza yapmıyor."

"O, mücadele etmesi zor bir adam. Geçen yıl birçok durumda Lewis için gerçekten üzüldüm. Ondan çok şey öğrendi. Yedi kez dünya şampiyonu olabilir ama hâlâ öğreniyor."

"Bence Lewis, sürüş tarzını Max'in hareketlerine mükemmel şekilde uyarladı."