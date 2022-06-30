Piquet'nin BRDC'deki üyeliği askıya alındı

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Üç kez Formula 1 dünya şampiyonu Piquet, 2021'in Kasım ayında Brezilya'da yapılan bir röportajda, Hamilton'a karşı ırkçı bir dil kullanmış ve bundan ötürü kınanırken, padoka girişi yasaklanmıştı.

Brezilyalı sürücü bunun üzerine özür diledi ve kullandığı sözlerde kötü bir amaç olmadığını, aksine kullandığı kelimenin diğer dillere çevrildiğinden farklı bir anlamı olduğunu iddia etti.

Fakat Britanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Silverstone'un sahibi BRDC, onursal üye sıfatında bulunan Piquet'nin üyeliğini askıya alma kararı aldı.

BRDC, Piquet'nin açıklamasını öve özrünü göz önüne alsalar da, yakında Brezilyalı sürücünün üyeliğini tamamen sonlandırmayı planlıyorlar.

The Union flag flies over the BRDC club house Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "BRDC Yönetim Kurulu, geçtiğimiz Kasım ayında Brezilya'da gerçekleştirilen bir podcast'te BRDC Onursal Üyesi Nelson Piquet'in Lewis Hamilton'ı Portekizce'de ırksal anlamda saldırganlık taşıyan bir ifade kullanarak tanımladığını belirledi."

"Bay Piquet Sr tarafından dün yayınlanan özür de göz önünde bulunduruldu."

"BRDC Yönetim Kurulu, BRDC'nin ırkçı veya ırkçılığı düşündüren herhangi bir eyleme sıfır tolerans politikasını göz önünde bulundurarak, Bay Piqué'nin başka bir BRDC üyesini [ve yedi kez dünya şampiyonunu] tanımlamak için ırksal anlamda saldırgan bir kelime kullanmasının kabul edilemez olduğuna karar verdi .Sonradan özür dilemesine rağmen, BRDC'nin onursal üyesi için tamamen uygunsuz bir davranış olarak görülüyor."

"Bu kapsamda Bay Piqué'ye, üyeliğinin derhal askıya alındığını bildirdik."

"Yedi günlük zorunlu bildirim süresinden sonra yapılacak toplantıda yönetim kurulu, usulüne uygun olarak Pique'nin üyeliğini sonlandırmayı bekliyor."