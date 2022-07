Piquet'nin BRDC'deki üyeliği askıya alındı

Üç kez Formula 1 dünya şampiyonu Piquet, 2021'in Kasım ayında Brezilya'da yapılan bir röportajda, Hamilton'a karşı ırkçı bir dil kullanmış ve bundan ötürü kınanırken, padoka girişi yasaklanmıştı.

Brezilyalı sürücü bunun üzerine özür diledi ve kullandığı sözlerde kötü bir amaç olmadığını, aksine kullandığı kelimenin diğer dillere çevrildiğinden farklı bir anlamı olduğunu iddia etti.

Fakat Britanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Silverstone'un sahibi BRDC, onursal üye sıfatında bulunan Piquet'nin üyeliğini askıya alma kararı aldı.

BRDC, Piquet'nin açıklamasını öve özrünü göz önüne alsalar da, yakında Brezilyalı sürücünün üyeliğini tamamen sonlandırmayı planlıyorlar.

The Union flag flies over the BRDC club house

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images