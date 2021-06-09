F1 sürücüleri, Bakü'deki durarak start alma kararını destekledi

Yarış lideri Max Verstappen, yarışın bitimine son dört tur kala lastik patlaması nedeniyle bir kaza yaptı ve bu kaza sonrasında kırmızı bayrak açıldı.

Pist temizlendiği sırada yarış direktörü Michael Masi, yarışın tamamlanacağını ve son iki tur için alınacak kalkışın durarak start olacağını açıkladı.

AlphaTauri'den Pierre Gasly, üçüncü tamamladığı yarıştan sonra durarak start alma kararını destekledi ve Liberty Media'nın Amerikalı sahiplerinin ''eğlenceli'' sondan mutlu olacağına dair şaka yaptı.

Autosport/Motorsport.com tarafından durarak start almak konusundaki düşünceleri sorulan Gasly, şöyle cevap verdi: ''Amerikalılar devraldı, yani eğlenceli bir son olmasına şaşırmadım!''

''Yani, oldukça mutluydum. Bu bize biraz daha heyecan getirdi. Aynı zamanda içimizdeki adrenalini harekete geçirdi. Sadece iki turluk bir yarış için başladığımızdan, bazı fırsatlar olabileceğini biliyordum. Herkes kafesinin dışına çıkmış aslan gibiydi.''

''Herkes, her şeyi deneyip, bu kısa sürede kazanabildiği kadar pozisyon kazanmaya çalıştı. Son iki turu tekrar izlemedim ancak kendi açımdan konuşursam, gerçekten gergindi ve bundan çok keyif aldım.''

''Umarım gelecekte de aynısını yaparlar.''

Yarışa tekrar pole pozisyonundan başlayan Sergio Perez de, durarak start almaktan mutluydu.

''Imola'da bunu yapmamıştık, durarak start almamıştık. Bence, oradaki yağmur düşünüldüğünde bu adil değildi, pistin sağ tarafı nemliydi.''

''Bu olayları tutarlı şekilde ilerlettiğimiz sürece, taraftarlar televizyona yapışacaktır.''

''Son iki tur, kesinlikle en keyif verici turlardı. Benim için ise kesinlikle zordu.''

Tekrar alınan startın en çok kazanan isimlerinden biri olan Fernando Alonso, 10. sıradan altıncı sıraya yükseldi ve Formula 1'e döndükten beri aldığı en iyi sonucu yakaladı.

Alonso, ''Pazar günleri için daha çok iki turluk yarış veya bu tür bir şeyler düşünmeliyiz!'' şeklinde şaka yaptı.

''Bu kesinlikle eğlenceliydi, son iki turda lastik korumak zorunda değildik. Bu eğlenceliydi.''

Ancak Sebastian Vettel, yarışların bir gösteri yaratmaya ''gittikçe daha çok odaklandığını'' hissetmeye başladığını söyledi ve Formula 1'i, geleneksel köklerinden çok uzaklaşmamaları konusunda uyardı.

Vettel, ''Umarım gelecekteki yarışlar eğlenceli olur.''

''Bu, birçok nedenden dolayı eğlenceli bir yarıştı ancak yarışların çok yapay olmamasına dikkat etmeliyiz ve sporun köklerini de kaybetmek istemeyiz.''