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Formula 1 / Son dakika

Bottas: "İyi başladık"

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Bottas: "İyi başladık"
29 Kas 2019 17:28

Valtteri Bottas, Mercedes'in hafta sonuna yaptığı başlangıçtan memnun olduğunu söyledi.

BBrezilya GP'de yaşadığı güç ünitesi sorunu sonrası bu hafta sonu grid cezası alan Bottas, her iki antrenman seansını da ilk sırada tamamlamayı başardı.

Fin pilot ikinci seansta Romain Grosjean'la temas yaşadı ancak hafta sonuna yaptığı başlangıçtan memnun olduğunu söyledi.

"Bence pist üstünde çok güzel bir gündü. İlk birkaç turun ardından araçta çok iyi hissettim ve aracın dengesi mükemmelden çok uzak değildi. Yani güzel bir başlangıç noktasıydı. Burada tamamen yeni bir motorum da var, bu yüzden doğru ayarlara getirmeye çalıştık ve en başından itibaren iyi hissettim. Elbette iyi hissettiğim için her iki seansta da iyi bir tempom vardı. Yarın bulabileceğimiz şeyler var. Ama doğru noktadan başlıyoruz."

"Bence bugün şartlar çok kötü değildi. Belki ilk birkaç denemede pist biraz tozluydu ama sonrasında gelişmeye başladı. Sonrasında da çok iyi oldu. İkinci seansın sonunda Grosjean'la temas yaşadım ve ufak kaza sonrası seansım biraz tehlikeye girdi. Benim içeri girdiğimi görmedi, üzgünüm ve özür dilerim ancak kaçacak yer yoktu. Geçmeye çalıştım ancak yerim yoktu."

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"Doğruyu söylemek gerekirse geçmeme izin vereceğini düşündüm. Farklı bir çizgideydi ve bu yüzden gördüğünü sandım. Orada olduğumu bildiğini düşündüm, ama dönüşten önce aynaya bakmadı. Ben de beni görmesini beklemiştim. Sonrasında yaklaştı, geldiğini gördüm ama kaçamadım."

"Bunun dışında iyi bir gün, yine de bu sadece bir cuma günü. Pek çok takım cuma gününden cumartesiye büyük adımlar atıyor."

"İyi bir yarış temposuna sahip olmaya odaklandık çünkü yarın sıralama turlarında ne yaparsam yapayım son sıradan başlayacağım. Bu hafta sonu durum ve yarış hızına odaklanmamız gerekiyor."

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